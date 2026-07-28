Метеоролог предупредил о 50-градусной жаре в одном из городов Турции

Краткий пересказ от РИА ИИ Температура воздуха в турецкой Адане может достичь 50 градусов в среду, сообщил турецкий метеоролог Юртташ.

Наиболее тяжелые условия ожидаются в период с полудня до вечера, рекомендуется избегать длительного пребывания на солнце и ограничить физическую активность в это время.

АНКАРА, 28 июл - РИА Новости. Ощущаемая температура воздуха в турецкой курортной Адане на юге республики в среду может достичь 50 градусов, сообщил РИА Новости турецкий метеоролог Ихсан Юртташ.

"В среду ощущаемая температура в Адане , по нашим прогнозам, достигнет 50 градусов. Это один из самых высоких показателей нынешнего лета, поэтому жителям и туристам следует проявлять особую осторожность в дневные часы", - заявил Юртташ.

По его словам, наиболее тяжелые условия ожидаются в период с полудня до вечера, когда сочетание высокой температуры воздуха и влажности значительно усилит тепловую нагрузку на организм.

Метеоролог рекомендовал по возможности избегать длительного пребывания на открытом солнце, употреблять больше жидкости и ограничить физическую активность в самые жаркие часы дня.