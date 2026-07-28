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Метеоролог предупредил о 50-градусной жаре в одном из городов Турции - РИА Новости, 28.07.2026
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08:12 28.07.2026
Метеоролог предупредил о 50-градусной жаре в одном из городов Турции

Синоптик Юртташ: температура воздуха в Адане может достичь 50 градусов

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкФлаг Турции
Флаг Турции - РИА Новости, 1920, 28.07.2026
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Температура воздуха в турецкой Адане может достичь 50 градусов в среду, сообщил турецкий метеоролог Юртташ.
  • Наиболее тяжелые условия ожидаются в период с полудня до вечера, рекомендуется избегать длительного пребывания на солнце и ограничить физическую активность в это время.
АНКАРА, 28 июл - РИА Новости. Ощущаемая температура воздуха в турецкой курортной Адане на юге республики в среду может достичь 50 градусов, сообщил РИА Новости турецкий метеоролог Ихсан Юртташ.
"В среду ощущаемая температура в Адане, по нашим прогнозам, достигнет 50 градусов. Это один из самых высоких показателей нынешнего лета, поэтому жителям и туристам следует проявлять особую осторожность в дневные часы", - заявил Юртташ.
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По его словам, наиболее тяжелые условия ожидаются в период с полудня до вечера, когда сочетание высокой температуры воздуха и влажности значительно усилит тепловую нагрузку на организм.
Метеоролог рекомендовал по возможности избегать длительного пребывания на открытом солнце, употреблять больше жидкости и ограничить физическую активность в самые жаркие часы дня.
Адана считается одним из самых жарких крупных городов страны, где температура нередко превышает 40 градусов.
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