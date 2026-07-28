В Анталье рассказали о ситуации с вирусом Коксаки в отелях

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Власти турецкой Антальи заявили, что случаев массового заражения российских туристов вирусом Коксаки не зафиксировано.
- Роспотребнадзор направил запросы в минздрав Турции и АТОР из-за сообщений о распространении вируса Коксаки среди российских туристов.
- В муниципалитете Антальи сообщили, что ситуация в отелях стабильная и нет оснований говорить о вспышке заболевания.
АНКАРА, 28 июл — РИА Новости. Власти турецкой Антальи не фиксируют случаев массового заражения российских туристов вирусом Коксаки, эпидемиологическая обстановка на курорте остается спокойной, а от гостиниц не поступало жалоб на ситуацию со здоровьем отдыхающих, заявили РИА Новости в муниципалитете Антальи.
Роспотребнадзор сообщил 21 июля, что направил запросы в минздрав Турции и Ассоциацию туроператоров России (АТОР) из-за сообщений о распространении вируса Коксаки среди российских туристов.
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"Информация о массовом заражении российских туристов вирусом Коксаки не соответствует действительности. Ситуация в отелях Антальи стабильная, каких-либо жалоб от гостиниц или туристического сектора не поступало", - заявили агентству в муниципалитете Антальи.
Компетентные органы продолжают внимательно отслеживать эпидемиологическую обстановку, и на сегодняшний день нет оснований говорить о вспышке заболевания, добавили в муниципалитете.
Вирус Коксаки относится к группе энтеровирусов и чаще всего передается контактно-бытовым путем, а также через загрязненную воду и пищу. Заболевание обычно сопровождается повышением температуры, сыпью и поражением слизистых оболочек. Наиболее уязвимы к инфекции дети, при этом в большинстве случаев болезнь протекает в легкой форме.