В Анталье рассказали о ситуации с вирусом Коксаки в отелях

Краткий пересказ от РИА ИИ Власти турецкой Антальи заявили, что случаев массового заражения российских туристов вирусом Коксаки не зафиксировано.

Роспотребнадзор направил запросы в минздрав Турции и АТОР из-за сообщений о распространении вируса Коксаки среди российских туристов.

В муниципалитете Антальи сообщили, что ситуация в отелях стабильная и нет оснований говорить о вспышке заболевания.

АНКАРА, 28 июл — РИА Новости. Власти турецкой Антальи не фиксируют случаев массового заражения российских туристов вирусом Коксаки, эпидемиологическая обстановка на курорте остается спокойной, а от гостиниц не поступало жалоб на ситуацию со здоровьем отдыхающих, заявили РИА Новости в муниципалитете Антальи.

Роспотребнадзор сообщил 21 июля, что направил запросы в минздрав Турции и Ассоциацию туроператоров России (АТОР) из-за сообщений о распространении вируса Коксаки среди российских туристов.

"Информация о массовом заражении российских туристов вирусом Коксаки не соответствует действительности. Ситуация в отелях Антальи стабильная, каких-либо жалоб от гостиниц или туристического сектора не поступало", - заявили агентству в муниципалитете Антальи.

Компетентные органы продолжают внимательно отслеживать эпидемиологическую обстановку, и на сегодняшний день нет оснований говорить о вспышке заболевания, добавили в муниципалитете.