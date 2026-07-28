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Цыбульский обсудил с Трутневым развитие Архангельской области - РИА Новости, 28.07.2026
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Архангельская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Архангельская область
 
09:55 28.07.2026
Цыбульский обсудил с Трутневым развитие Архангельской области

Цыбульский доложил Юрию Трутневу о социально-экономической ситуации в регионе

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкАлександр Цыбульский
Александр Цыбульский - РИА Новости, 1920, 28.07.2026
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Александр Цыбульский. Архивное фото
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АРХАНГЕЛЬСК, 28 июл – РИА Новости. Губернатор Архангельской области Александр Цыбульский доложил вице-премьеру – полпреду президента РФ в ДФО Юрию Трутневу о социально-экономической ситуации в регионе, в том числе о поддержке участников СВО и ситуации в жилищном строительстве, сообщила пресс-служба правительства области.
Как доложил Цыбульский в ходе двусторонней встречи, в зону проведения боевых действий регулярно отправляется гумпомощь: в общей сложности уже отправлено 226 фур с гуманитарным грузом и 396 единиц техники.
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"Кроме того, в регионе для военнослужащих и их семей помимо федеральных мер поддержки действуют 28 региональных, в том числе выплата 100 тысяч рублей по программе социальной газификации, 60 тысяч рублей – сертификат на санаторно-курортное лечение и до 2 миллионов рублей – единовременная выплата семьям погибших", - говорится в сообщении.
В скором времени на базе Архангельского госпиталя для ветеранов войн начнет работу Центр высокотехнологичного протезирования и реабилитации, уточнили в пресс-службе. Он станет филиалом Центра инновационных технологий в ортопедии Ростеха. В помещениях выполнен ремонт, приобретено оборудование, специалисты прошли обучение.
"Подход к каждому ветерану здесь будет индивидуальный, с учетом физиологических особенностей – сначала пациенту сделают временный протез, чтобы он мог опробовать его удобство в быту, а затем на его основе изготовят полноценный протез", – цитирует пресс-служба Цыбульского.
Глава региона также рассказал о завершении обучения первого потока кадровой программы для ветеранов СВО "Защитники. Под крылом Архангела". Два ее выпускника стали кандидатами на выборах в Государственную Думу от "Единой России".
Говоря об индикаторах социально-экономического развития региона, губернатор отметил, что несмотря на объективные трудности, по итогам 2025 года удалось сохранить устойчивое положение в промышленном производстве, высокие темпы жилищного строительства, обеспечить рост заработной платы. Так, по итогам прошлого года в Архангельской области введено 456,2 тысячи квадратных метров общей площади жилья, а за шесть месяцев 2026-го ввод жилья составил 217,3 тысячи квадратных метров.
Также речь на встрече шла о реализации инвестиционных проектов. По словам губернатора, в настоящее время инвестиции крупного бизнеса преимущественно направлены на поддержание действующих производств. При этом инвестиционная активность в секторе малого и среднего бизнеса, в первую очередь среди резидентов Арктической зоны Российской Федерации, остается достаточно высокой.
"На сегодняшний день статус резидента АЗРФ получили 297 организаций, реализующих 352 проекта на территории Архангельской области. Заявленный объем инвестиций превышает 272,4 миллиарда рублей, планируется создание 11 245 новых рабочих мест", – приводятся в сообщении слова Цыбульского.
По информации губернатора, с 2020 года резидентами уже привлечено в экономику региона почти 60 миллиардов рублей и создано 5 197 рабочих мест.
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Архангельская областьАрхангельская областьАлександр ЦыбульскийРостехЕдиная Россия
 
 
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