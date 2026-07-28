Церкариоз — "зуд купальщика": что за болезнь и как избежать заражения

Летом 2026 года случаи "зуда купальщика" зафиксировали сразу в нескольких регионах России. Например, в Челябинской области четверо детей 11–13 лет подхватили церкариоз после купания в озере Тургояк: тело покрылось красными пятнами, лечение растянулось на несколько дней несколько дней. Роспотребнадзор предупредил о рисках и напомнил правила безопасного купания. Что такое церкариоз, почему он так активен в жаркий сезон, как выглядит сыпь и что делать, если зуд уже начался, — в материале РИА Новости.

Что такое церкариоз, или "зуд купальщика"

Церкариоз — паразитарное заболевание кожи, которое вызывают личинки плоских червей, или церкарии. Это не редкая экзотика: возбудители живут во многих пресных водоемах средней полосы России и активизируются каждое лето при прогреве воды.

Народное название — "зуд купальщика" — болезнь получила за главный симптом. После купания в зараженной воде кожа начинает нестерпимо чесаться. Пик заболеваемости приходится на июль–август: именно тогда вода достаточно теплая для массового выхода личинок.

Хорошая новость: паразит не может завершить свой жизненный цикл в человеческом организме, поэтому в коже он быстро гибнет и внутренние органы не поражает. Болезнь неприятна, но не опасна для жизни.

Как происходит заражение церкариями

Взрослые черви-шистосомы живут в кишечнике водоплавающих птиц: уток, чаек, лебедей. Яйца попадают в воду вместе с птичьим пометом, из них вылупляются личинки, которые внедряются в пресноводных моллюсков — улиток. Там они созревают и превращаются в свободноплавающих церкарий.

Церкарии выходят в воду тысячами, особенно активно в теплые солнечные дни с 10 до 14 часов. Они поднимаются к поверхности и при контакте с кожей человека пытаются проникнуть внутрь. Им это частично удается: личинки вызывают воспалительную реакцию и гибнут в верхних слоях кожи. Именно эта реакция и дает зуд, покраснение и папулы.

Где можно заразиться церкариозом

Церкарии встречаются повсеместно — от Подмосковья до Урала. Риск выше там, где совпадают несколько факторов одновременно.

Опасные места:

стоячие или слабопроточные пресные водоемы — озера, пруды, карьеры, речные заводи;

мелководные участки с теплой водой, прогретой до 20–25 °C и выше;

зоны с густой водной растительностью — камышом, рогозом, водорослями;

места, где кормятся и скапливаются утки, чайки и лебеди;

непроточные городские пруды в парках.

Меньший риск:

проточные реки с быстрым течением;

оборудованные пляжи с регулярным мониторингом воды;

морские пляжи — морские шистосоматиды встречаются, но значительно реже.

Заражение не зависит от чистоты воды в бытовом смысле: водоем может выглядеть прозрачным и привлекательным, но при этом содержать церкарии. Единственный надежный индикатор риска — присутствие большого количества водоплавающих птиц.

Симптомы церкариоза: как выглядит "зуд купальщика"

Симптомы развиваются поэтапно от едва заметных ощущений до выраженной кожной реакции.

Первые минуты после контакта с водой: легкое покалывание или жжение кожи в момент, когда церкарии пытаются проникнуть в поверхностный слой. Многие поначалу не обращают на это внимания.

после контакта с водой: легкое покалывание или жжение кожи в момент, когда церкарии пытаются проникнуть в поверхностный слой. Многие поначалу не обращают на это внимания. Через 30 минут — 1 час : на коже появляются небольшие красные точки по числу мест внедрения личинок. Начинается зуд.

: на коже появляются небольшие красные точки по числу мест внедрения личинок. Начинается зуд. Через несколько часов : красные точки превращаются в папулы — небольшие плотные узелки, которые могут слегка возвышаться над поверхностью кожи. Зуд усиливается и становится трудно переносимым, особенно ночью.

: красные точки превращаются в папулы — небольшие плотные узелки, которые могут слегка возвышаться над поверхностью кожи. Зуд усиливается и становится трудно переносимым, особенно ночью. 1–3 день: папулы могут превратиться в волдыри. Присоединяются покраснение и отечность кожи вокруг высыпаний. У чувствительных людей возможны общие симптомы — слабость, повышение температуры до 37–38 °C, головная боль.

"Первое, на что стоит обратить внимание, это связь с купанием. При церкариозе симптомы появляются быстро, через несколько минут или в течение ближайшего часа после выхода из воды, — отмечает Наталья Ряховская, врач-дерматолог, косметолог. — Обычно страдают открытые участки кожи, которые контактировали с водой: голени, бедра, живот, грудь, спина. Сначала возникает покалывание, жжение и сильный зуд, затем появляются покраснение или волдыри".

Симптомы обычно проходят самостоятельно за 5–14 дней. При повторных контактах с церкариями реакция нарастает: иммунная система уже "знакома" с паразитом и отвечает сильнее.

Что делать после купания при подозрении на церкариоз

Чем быстрее действовать, тем меньше личинок успеет проникнуть в кожу. Вот алгоритм:

Сразу выйти из воды при появлении покалывания или зуда — каждая минута в зараженной воде увеличивает число внедрившихся личинок. Энергично растереть кожу сухим полотенцем — это механически удаляет часть церкарий с поверхности кожи до того, как они успели проникнуть внутрь. Важно сделать это сразу после выхода из воды, не медля. Принять душ с мылом как можно скорее, смыть остатки церкарий, которые еще не успели внедриться. Обработать кожу: подойдет любой антисептик, охлаждающий лосьон или просто прохладный компресс, они снимут первое жжение. Не расчесывать появившуюся сыпь — расчесывание нарушает целостность кожи и создает путь для вторичной бактериальной инфекции.

"Самое полезное,как можно быстрее смыть "плохую" воду с кожи и тщательно вытереться насухо. Рекомендуется принять душ с пресной водой и мылом, либо ополоснуться чистой водой сразу после выхода из водоема. Также помогает быстро сменить мокрую одежду и не оставаться в ней надолго", — советует Наталья Ряховская.

Признаки, при которых нужно срочно обратиться к врачу:

температура выше 38 °C;

сильный отек кожи или лица;

признаки нагноения в местах высыпаний;

выраженная аллергическая реакция — крапивница, затруднение дыхания;

симптомы не проходят больше двух недель.

"В легких случаях церкариоз проходит самостоятельно за несколько дней. Если зуд небольшой, нет температуры, недомогания, и общее состояние не страдает, допустимо использовать самостоятельно: наружные противозудные средства, иногда спасают местные успокаивающие лосьоны и гели с охлаждающим эффектом, что уменьшает дискомфорт, — отмечает доктор. — К врачу нужно обращаться, если зуд сильный, высыпания распространяются, появляется отек кожи, температура, кашель, боль в груди или общее ухудшение самочувствия. Особенно важно не откладывать визит, если речь о ребенке, пациенте с заболеваниями кожи, бронхиальной астмой, иммунодефицитом или если возникают выраженные расчесы".

Лечение церкариоза

Специфического препарата против церкариоза не существует, лечение направлено на снятие симптомов и предотвращение осложнений.

Антигистаминные препараты (цетиризин, лоратадин, дезлоратадин и другие) — основное средство. Снижают зуд и уменьшают воспалительную реакцию.

Наружные средства от зуда:

охлаждающие мази и гели с ментолом снижают интенсивность зуда;

прохладный компресс или лед, завернутый в ткань, — временное, но действенное облегчение;

при выраженном воспалении врач может назначить местные кортикостероидные мази (только по назначению специалиста).

« "Гормональные мази иногда назначаются врачом при выраженной реакции, но самостоятельно использовать их без осмотра врачом плохая идея, — предупреждает Наталья Ряховская. — Можно пропустить инфекцию и смазать картину заболевания. Антигистаминные препараты уменьшают зуд, особенно если он мешает спать или пациент активно расчесывает кожу. Но они не устраняют причину, а только облегчают симптомы. Некоторые из них вызывают сонливость, это может быть опасно для водителей. Поэтому разумно использовать их по назначению врача".

Если присоединилась бактериальная инфекция (это видно по нагноению, корочкам, нарастающему покраснению вокруг папул и усилению боли), необходима антибактериальная терапия. В этом случае самолечение нежелательно: нужна консультация дерматолога или инфекциониста.

Расчесывание — главная причина осложнений при церкариозе. Кожа зудит сильно, но важно сдерживаться: через микротрещины от расчесов внутрь проникают бактерии, и лечение тогда затягивается надолго.

Кто в группе повышенного риска

Заразиться церкариозом теоретически может любой купающийся, но некоторые люди реагируют на контакт с личинками значительно острее.

© Shutterstock/FOTODOM / Katrin Primak Ребенок купается в реке © Shutterstock/FOTODOM / Katrin Primak Ребенок купается в реке

Дети — чаще и дольше проводят время на мелководье, где концентрация церкарий максимальна. Реакция иммунной системы у детей нередко бывает более бурной.

Аллергики — у людей с аллергическими заболеваниями иммунный ответ на внедрение паразита может быть непропорционально сильным: выраженный отек, крапивница, в редких случаях анафилактическая реакция.

Люди с хроническими кожными заболеваниями — атопический дерматит, экзема, псориаз снижают барьерную функцию кожи, что облегчает внедрение личинок и усложняет течение болезни.

Те, кто купается повторно в том же водоеме — при каждом следующем контакте иммунная система отвечает сильнее.

Как избежать заражения

Полностью исключить риск, купаясь в пресных стоячих водоемах, невозможно, но существенно снизить его вполне реально.

Рекомендации Роспотребнадзора по безопасному купанию летом:

Купаться на оборудованных пляжах с регулярным мониторингом воды — там контролируют качество воды и закрывают купание при выявлении угроз. Избегать мелководных заросших мест — прибрежные заросли камыша и водорослей служат домом для улиток-промежуточных хозяев церкарий. Не кормить и не привлекать водоплавающих птиц на пляже — утки и чайки являются основным источником паразитов в воде. По возможности не купаться в часы пик активности церкарий — с 10 до 14 часов в солнечную погоду их концентрация у поверхности максимальна. Сразу после выхода из воды энергично вытереться насухо полотенцем и принять душ. Намазать кожу водоотталкивающим кремом или солнцезащитным средством до купания — физический барьер несколько затрудняет контакт личинок с кожей. При малейшем покалывании или зуде немедленно выйти из воды.

Часто задаваемые вопросы о церкариозе

Передается ли церкариоз от человека к человеку?

Нет. Церкарии не живут в человеческом организме и не размножаются в нем.

Сколько длится "зуд купальщика"?

При первом заражении симптомы обычно исчезают за 5–14 дней. Зуд постепенно стихает по мере гибели личинок и угасания воспаления.

Какие осложнения вызывает церкариоз?

В большинстве случаев болезнь проходит без последствий. Главное осложнение — вторичная бактериальная инфекция, которая развивается при расчесывании сыпи.