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На торги выставили нежилой объект в московском районе Северное Измайлово - РИА Новости, 28.07.2026
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07:20 28.07.2026
На торги выставили нежилой объект в московском районе Северное Измайлово

На торги выставили коммерческое помещение в московском районе Северное Измайлово

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкМосква
Москва - РИА Новости, 1920, 28.07.2026
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Москва. Архивное фото
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МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Коммерческое помещение площадью 416 квадратных метров в столичном районе Северное Измайлово выставили на городской аукцион, заявил руководитель департамента города Москвы по конкурентной политике Кирилл Пуртов.

Объект свободного назначения находится на первом и втором этажах здания по адресу: 3-я Парковая улица, дом 44б.

"Участие в городских торгах дает предпринимателям возможность приобрести коммерческую недвижимость в столице и начать свое дело. В настоящий момент на открытом аукционе можно побороться за нежилое помещение площадью 416 квадратных метров. Оно расположено в Северном Измайлове", — приводит слова Пуртова пресс-служба департамента города Москвы по конкурентной политике.

Он уточнил, что район включает в себя преимущественно жилые кварталы, что может положительно повлиять на формирование спроса. Свободное назначение коммерческого объекта позволяет разместить здесь образовательный центр с зоной коворкинга, медицинскую организацию, офис или реализовать любую другую бизнес-идею инвестора.

Продавцом недвижимости выступает департамент городского имущества города Москвы.

Прием заявок на участие в торгах завершится 6 августа, а аукцион состоится 18 августа на электронной площадке "Росэлторг". Для участия понадобятся регистрация и усиленная квалифицированная электронная подпись.

Столица выставляет на торги различное имущество, а витриной для него выступает Инвестиционный портал. В разделе "Торги Москвы" есть вся необходимая информация о лотах, в том числе фотографии, документация, условия и форма продажи.

Развитие электронных сервисов для бизнеса соответствует задачам национального проекта "Экономика данных и цифровая трансформация государства" и регионального проекта города Москвы "Цифровое государственное управление".
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