Судоходство в Баб-эль-Мандебском проливе снизилось на 56 процентов

"Трафик судов в Баб-эль-Мандебском проливе сократился более чем на половину за неделю с момента объявления хуситами эмбарго для судов Саудовской Аравии... В воскресенье по проливу прошли только 15 судов, что на 56% процентов ниже 34 судов, пересекших пролив 20 июля, в день объявления эмбарго", - говорится в сообщении газеты.