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Судоходство в Баб-эль-Мандебском проливе снизилось на 56 процентов - РИА Новости, 28.07.2026
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02:22 28.07.2026
Судоходство в Баб-эль-Мандебском проливе снизилось на 56 процентов

Трафик в Баб-эль-Мандебском проливе упал на 56 процентов после эмбарго хуситов

© Кадр видео, опубликованного йеменскими хуситамиАтакованное йеменскими хуситами судно в Красном море
Атакованное йеменскими хуситами судно в Красном море - РИА Новости, 1920, 28.07.2026
© Кадр видео, опубликованного йеменскими хуситами
Атакованное йеменскими хуситами судно в Красном море. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Трафик коммерческих судов в Баб-эль-Мандебском проливе сократился на 56% после заявления хуситов о закрытии пролива для саудовских судов.
  • Хуситы объявили о морской блокаде Саудовской Аравии в ответ на контроль воздушного пространства над Йеменом и обстрел аэропорта Саны.
  • За неделю с момента объявления эмбарго по проливу прошли только 15 судов.
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Трафик коммерческих судов в Баб-эль-Мандебском проливе сократился на 56% после заявления хуситов о закрытии пролива для саудовских судов, пишет эмиратская газета National со ссылкой на данные аналитической компании Kpler.
Ранее хуситы объявили, что устанавливают морскую блокаду Саудовской Аравии в ответ на контроль воздушного пространства над Йеменом в течение 12 лет и обстрел аэропорта Саны в момент приземления иранского самолета с делегацией хуситов на борту.
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"Трафик судов в Баб-эль-Мандебском проливе сократился более чем на половину за неделю с момента объявления хуситами эмбарго для судов Саудовской Аравии... В воскресенье по проливу прошли только 15 судов, что на 56% процентов ниже 34 судов, пересекших пролив 20 июля, в день объявления эмбарго", - говорится в сообщении газеты.
Согласно данным Kpler, девять из этих судов выходили из Красного моря, шесть - входили в него. Среди перевозимых товаров на суднах были сырая нефть, зерно и удобрения.
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