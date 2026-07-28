Строительство конгресс-холла в Сургутском районе Югры подходит к финалу

СУРГУТ, 28 июл – РИА Новости. Строительство конгресс-холла музейного центра "Барсова гора" завершается в Сургутском районе Югры, объект станет третьим павильоном на туристической тропе "ЧелоВечность", сообщил глава муниципалитета Андрей Трубецкой.

"На Барсовой горе завершается строительство конгресс-холла одноименного музейного центра. Сейчас рабочие монтируют инженерные сети. Площадь модульного сооружения составляет 600 квадратных метров. Это будет третий и самый большой интерактивный павильон на пешеходной тропе "ЧелоВечность", - написал Трубецкой в своем канале на платформе "Макс".

По его словам, объект предназначен для проведения мероприятий различного уровня. Внутри него разместится конференц-зал площадью 206 квадратных метров, который будет оснащен современным мультимедийным и звуковым оборудованием, включая большой экран, трансформируемую мебель и системы для перевода с английского и китайского языков. Также предусмотрены переговорная комната, кабинет для синхронных переводчиков, кафетерий и терраса.

"Одна из особенностей конгресс-холла – расположение среди исторических городищ и селищ. Это позволит проводить археологические исследования непосредственно рядом с площадкой. Уже проложена пешеходная дорожка, где в дальнейшем смонтируют освещение и систему видеонаблюдения", - отметил глава муниципалитета.