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Строительство конгресс-холла в Сургутском районе Югры подходит к финалу - РИА Новости, 28.07.2026
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Ханты-Мансийский Автономный Округ
 
16:34 28.07.2026
Строительство конгресс-холла в Сургутском районе Югры подходит к финалу

Строительство конгресс-холла музейного центра "Барсова гора" завершается в Югре

© РИА Новости / Александр Юрьев | Перейти в медиабанкВиды Ханты-Мансийска
Виды Ханты-Мансийска - РИА Новости, 1920, 28.07.2026
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СУРГУТ, 28 июл – РИА Новости. Строительство конгресс-холла музейного центра "Барсова гора" завершается в Сургутском районе Югры, объект станет третьим павильоном на туристической тропе "ЧелоВечность", сообщил глава муниципалитета Андрей Трубецкой.
"На Барсовой горе завершается строительство конгресс-холла одноименного музейного центра. Сейчас рабочие монтируют инженерные сети. Площадь модульного сооружения составляет 600 квадратных метров. Это будет третий и самый большой интерактивный павильон на пешеходной тропе "ЧелоВечность", - написал Трубецкой в своем канале на платформе "Макс".
По его словам, объект предназначен для проведения мероприятий различного уровня. Внутри него разместится конференц-зал площадью 206 квадратных метров, который будет оснащен современным мультимедийным и звуковым оборудованием, включая большой экран, трансформируемую мебель и системы для перевода с английского и китайского языков. Также предусмотрены переговорная комната, кабинет для синхронных переводчиков, кафетерий и терраса.
"Одна из особенностей конгресс-холла – расположение среди исторических городищ и селищ. Это позволит проводить археологические исследования непосредственно рядом с площадкой. Уже проложена пешеходная дорожка, где в дальнейшем смонтируют освещение и систему видеонаблюдения", - отметил глава муниципалитета.
Андрей Трубецкой также уточнил, что работы по строительству конгресс-холла ведутся за счет средств Сургутского района, который выделил на это 115,5 миллиона рублей. Всего общая стоимость благоустройства территории Барсовой горы составляет почти 950 миллионов рублей консолидированного бюджета. Здесь уже расположены музей, два интерактивных павильона и пятикилометровая туристическая тропа "ЧелоВечность".
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Ханты-Мансийский Автономный ОкругСургутский районСтроительствоЮгра
 
 
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