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European Gymnastics ратифицировал возвращение российской символики - РИА Новости Спорт, 28.07.2026
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20:02 28.07.2026 (обновлено: 21:06 28.07.2026)
European Gymnastics ратифицировал возвращение российской символики

European Gymnastics ратифицировал возвращение флага и гимна РФ на соревнования

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкФлаги России на фоне Спасской башни
Флаги России на фоне Спасской башни - РИА Новости, 1920, 28.07.2026
© РИА Новости / Кирилл Зыков
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Флаги России на фоне Спасской башни. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Европейский гимнастический союз ратифицировал выступления российских спортсменов с национальной символикой.
  • Для соревнований, одобренных до этого, может применяться переходный период.
  • В это время атлетов точно допустят, а демонстрировать государственную символику будет нельзя, только если этого требует закон принимающей страны.
МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Внеочередная генеральная ассамблея Европейского гимнастического союза ратифицировала выступления российских спортсменов с флагом и гимном, сообщила РИА Новости пресс-служба Федерации гимнастики России.
Таким образом, правила привели в соответствие с действующими решениями Международной федерации гимнастики (World Gymnastics).
Как отмечается, для соревнований, одобренных до 28 июля, может применяться переходный порядок: атлетов точно допустят, но демонстрировать государственную символику будет нельзя, если этого требуют закон или обязательные требования принимающей страны.
Исполком World Gymnastics принял аналогичное решение 17 мая. При этом ограничения могут сохраниться на соревнованиях, утвержденных до того, как это произошло.
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