Цзю посетит детский центр "Катюша" для проверки показаний

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Бывший чемпион мира по боксу Константин Цзю 28 июля приедет в детский развивающий центр «Катюша» для участия в проверке показаний на месте по уголовному делу о мошенничестве.
- Проверка показаний пройдет между Игорем Козьяковым, учредителем центра, и Константином Цзю, при этом стороны ранее дали диаметрально противоположные показания.
МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Бывший чемпион мира по боксу Константин Цзю 28 июля приедет в детский развивающий центр "Катюша" для участия в проверке показаний на месте по уголовному делу о мошенничестве, в котором подозревается учредитель центра Игорь Козьяков, сообщила РИА Новости адвокат бизнесмена Ольга Карлова.
Во вторник должна состояться проверка показаний на месте – в детском центре – между Козьяковым и Цзю. В ходе проверки будут воспроизведены обстоятельства, которые стороны излагали на очной ставке ранее, когда Цзю и подозреваемый дали, по словам Карловой, "диаметрально противоположные показания".
"Следственные действия запланированы на период с 16 до 18 часов. Цзю будет присутствовать лично", - сказала собеседница агентства.
Уголовное дело в отношении Козьякова было возбуждено в ноябре 2025 года. Поводом послужило заявление Цзю, который утверждает, что в 2018–2019 годах одолжил бизнесмену в общей сложности 7 миллионов рублей на развитие бизнеса, однако тот не вернул долг.
Адвокат ранее сообщила, что остаток основного долга перед боксером составляет 2,7 миллиона рублей. Защита настаивает на том, что эта сумма может быть уменьшена до 1,5 миллиона рублей с учетом рыночной стоимости услуг, которые Цзю, по версии защиты, признал на очной ставке, но отказывается зачесть.
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