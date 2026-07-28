Цзю посетит детский центр "Катюша" для проверки показаний

Краткий пересказ от РИА ИИ Бывший чемпион мира по боксу Константин Цзю 28 июля приедет в детский развивающий центр «Катюша» для участия в проверке показаний на месте по уголовному делу о мошенничестве.

Проверка показаний пройдет между Игорем Козьяковым, учредителем центра, и Константином Цзю, при этом стороны ранее дали диаметрально противоположные показания.

МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Бывший чемпион мира по боксу Константин Цзю 28 июля приедет в детский развивающий центр "Катюша" для участия в проверке показаний на месте по уголовному делу о мошенничестве, в котором подозревается учредитель центра Игорь Козьяков, сообщила РИА Новости адвокат бизнесмена Ольга Карлова.

Во вторник должна состояться проверка показаний на месте – в детском центре – между Козьяковым и Цзю. В ходе проверки будут воспроизведены обстоятельства, которые стороны излагали на очной ставке ранее, когда Цзю и подозреваемый дали, по словам Карловой, "диаметрально противоположные показания".

"Следственные действия запланированы на период с 16 до 18 часов. Цзю будет присутствовать лично", - сказала собеседница агентства.

Уголовное дело в отношении Козьякова было возбуждено в ноябре 2025 года. Поводом послужило заявление Цзю, который утверждает, что в 2018–2019 годах одолжил бизнесмену в общей сложности 7 миллионов рублей на развитие бизнеса, однако тот не вернул долг.