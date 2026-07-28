Краткий пересказ от РИА ИИ
- Российские войска взяли под контроль село Красный Кут в Донецкой Народной Республике.
- Силы ПВО за сутки уничтожили 842 беспилотника и три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS ВСУ.
- Владимир Путин провел встречу с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко и отметил, что поддержка бойцов СВО и членов их семей является важнейшей задачей для всех ветвей власти.
- Командир штурмового взвода 1465-го мотострелкового полка "Южной" группировки войск с позывным Киргиз рассказал, что президент России лично связался с ним после освобождения центрального района Константиновки.
- За неделю с 20 по 26 июля от атак ВСУ погибли 57 мирных жителей России, а ранения разной тяжести получили 435 человек, заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Российские войска взяли под контроль село Красный Кут в Донецкой Народной Республике, сообщило Минобороны РФ.
В оборонном ведомстве отметили, что взятие Красного Кута имеет важное тактическое значение для продвижения штурмовых подразделений и освобождения территории ДНР.
© ИнфографикаПодразделения группировки войск "Центр" освободили Красный Кут в ДНР
© Инфографика
Подразделения группировки войск "Центр" освободили Красный Кут в ДНР
Силы ПВО за сутки уничтожили 842 беспилотника и три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS ВСУ.
Вооруженные силы России за сутки нанесли удары по складам боеприпасов и горючего, цехам производства и местам хранения беспилотников ВСУ.
По данным Минобороны РФ, ВСУ за сутки потеряли 1410 военнослужащих.
В МИД РФ напомнили, что Вооруженные силы России на фоне террористических атак Киева на мирные торговые суда наносят удары лишь по судам с военными грузами.
Поддержка бойцов СВО
Во вторник президент РФ Владимир Путин провел встречу с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко. В ходе встречи глава государства отметил, что органы власти уже многое делают для поддержки бойцов СВО и членов их семей, эту работу необходимо продолжать.
Президент назвал поддержку бойцов специальной военной операции и членов их семей важнейшей задачей для всех ветвей власти.
Он также поручил делать все, чтобы бойцы ни в чем не нуждались.
Путин призвал власти моментально реагировать на любые проявления несправедливости по отношению к участникам СВО и членам их семей.
Киевский террор
Террористическая угроза со стороны Киева должна быть предотвращена и окончательно уничтожена, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Он также сообщил, что киевский режим продолжает и постоянно расширяет географию террористической активности.
Террористическая активность Киева подтверждает востребованность успешного проведения и завершения СВО, заявил Песков.
Контакты России и США по теме украинского урегулирования постоянно продолжаются в рабочем порядке, сообщил пресс-секретарь президента РФ.
Успехи в зоне СВО
Командир штурмового взвода 1465-го мотострелкового полка "Южной" группировки войск с позывным Киргиз рассказал, что президент РФ Владимир Путин лично связался с ним после освобождения центрального района Константиновки.
Подразделения группировки войск "Восток" при освобождении Коммунаровки в Днепропетровской области преодолели заминированные подступы и использовали обнаруженные подземные ходы для выхода к позициям ВСУ, рассказали российские бойцы на видео Минобороны РФ.
Расчеты российских беспилотников наносят удары по военнослужащим ВСУ уже за Красным Лиманом, чтобы сломать их логистику и продолжить наступление на Славянск, рассказал начальник штаба 37-го мотострелкового полка 25-й общевойсковой армии группировки войск "Запад" с позывным Жара.
Российские войска поразили в порту "Николаев" килекторное судно, сообщило Минобороны РФ.
Российские военные с начала июля уничтожили 240 тяжелых ударных гексакоптеров ВСУ R-18 "Баба-яга" в Харьковской области, используя для перехвата FPV-дроны с тараном и дистанционным подрывом, сообщил РИА Новости старший начальник огневого поражения подразделения с позывным Тайга.
Ударные дроны поразили в северо-западной акватории Черного моря балкер, осуществлявший доставку военных грузов для ВСУ, сообщило Минобороны России.
Мобильные огневые группы 1-й танковой армии группировки "Запад" в приграничных районах ЛНР создали единую радиосеть для обнаружения, отслеживания и уничтожения украинских дронов, рассказал РИА Новости командир батареи, старший мобильных огневых групп 49-й зенитной ракетной бригады с позывным Мажор.
Вооруженные силы России в течение дня продолжили нанесение ударов по портам и морским судам, задействованным в интересах ВСУ, сообщили в Минобороны РФ.
У Киева дела плохи
Командование 475-го отдельного штурмового полка ВСУ, скрывая переброску подразделений в Харьковскую область, записывает военнослужащих, пропавших без вести в районе Казачьей Лопани, как потери на запорожском направлении, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
Штурмовые группы 71-й отдельной аэромобильной бригады и 225-го отдельного штурмового полка ВСУ были уничтожены при попытке контратаки в районе села Новая Сечь и поселка Хотень в Сумской области, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
Подразделения беспилотных систем разведчиков совместно с расчетами ударных БПЛА штурмовой роты 42-й гвардейской дивизии группировки войск "Днепр" отрезают основные силы ВСУ от города Орехов в Запорожской области, рассказал командир разведывательной роты Дмитрий.
Подразделения Национальной гвардии Украины, в том числе формирования "Азов"*, во время боев за Белицкое в ДНР использовали военнослужащих территориальной обороны и других подразделений ВСУ в первой линии обороны, рассказал РИА Новости начальник разведки 51-й общевойсковой армии группировки "Центр" с позывным Апостол.
Пять боевых групп ВСУ уничтожены при переброске к передовым позициям в районе Белого Колодезя Харьковской области, сообщили РИА Новости в силовых структурах.
Зверства ВСУ
Солдаты ВСУ во время освобождения Белицкого российскими военными в ДНР попытались устроить засаду под видом сдачи в плен, но российские бойцы пресекли эту попытку, рассказал командир штурмового взвода Антон Гавришев.
Киевский режим будет все больше наглеть и совершать новые теракты по всему миру на фоне безнаказанности за предыдущие на территории ЕС, в частности, из-за отсутствия реакции на покушение на украинского бизнесмена Вадима Ермолаева и на причастность к подрыву "Северных потоков", заявил экс-подполковник СБУ Василий Прозоров в беседе с РИА Новости.
Украинское командование отдало приказ нанести удар по своим солдатам, которые пытались отступить, рассказал РИА Новости пленный военнослужащий 78-й бригады ВСУ Сергей Халковский.
Командование ВСУ готовит Чернигов к длительной обороне, намереваясь превратить город в очередную "крепость", сообщили РИА Новости в силовых структурах.
Пленный военнослужащий ВСУ рассказал российским военным, что его родная сестра вынуждала его передавать сведения о позициях российских войск, угрожая расправой над их бабушкой.
Украинские военнослужащие, которые могли находиться в наркотическим опьянении, ворвались в дом жителей Константиновки, поставили находившихся там людей на колени и забрали генератор, рассказал РИА Новости местный житель Евгений Казельский. Константиновка в ДНР была освобождена российскими войсками 3 июля 2026 года.
За неделю с 20 по 26 июля от атак ВСУ погибли 57 мирных жителей России, а ранения разной тяжести получили 435 человек, заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник. Он также назвал беспрецедентными атаки ВСУ на склады Wildberries.
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22 июня 2022, 17:18