Артиллеристы "Севера" уничтожили пять пунктов управления дронами ВСУ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Артиллеристы 6-й гвардейской армии российской группировки «Север» уничтожили пять пунктов управления дронами ВСУ.
- Стрельба велась одновременно с двух установок РСЗО «Торнадо-Г» для повышения кучности и сокращения времени нахождения машин на огневой позиции.
- Подразделения группировки «Север» ежедневно ведут работу по выявлению и уничтожению точек запуска, пунктов управления и складов хранения БПЛА противника.
БЕЛГОРОД, 28 июл - РИА Новости. Артиллеристы 6-й гвардейской армии российской группировки "Север" двойным огнем РСЗО "Торнадо-Г" уничтожили пять пунктов управления дронами ВСУ, рассказал РИА Новости старший офицер батареи с позывным Муха.
По его словам, операторы беспилотных систем сначала выявили места запуска и пункты управления различными типами БПЛА противника. Данные оперативно передали на командный пункт.
"Цели оперативно были направлены на командный пункт и принято решение на нанесение огневого воздействия артиллерийскими системами "Торнадо-Г"… Расчеты РСЗО "Торнадо-Г" артиллерийских подразделений 6-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск "Север" уничтожили пять пунктов управления БПЛА боевиков ВСУ", - сказал военный.
Он подчеркнул, что для повышения кучности и сокращения времени нахождения машин на огневой позиции стрельба велась одновременно с двух установок. Выполнив задачу, расчеты оперативно восполнили боекомплект и укрыли технику в районах ожидания, уточнил офицер.
Собеседник добавил, что подразделения группировки "Север" ежедневно ведут работу по выявлению и уничтожению точек запуска, пунктов управления и складов хранения БПЛА противника.
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