Артиллеристы "Севера" уничтожили пять пунктов управления дронами ВСУ

По его словам, операторы беспилотных систем сначала выявили места запуска и пункты управления различными типами БПЛА противника. Данные оперативно передали на командный пункт.

Он подчеркнул, что для повышения кучности и сокращения времени нахождения машин на огневой позиции стрельба велась одновременно с двух установок. Выполнив задачу, расчеты оперативно восполнили боекомплект и укрыли технику в районах ожидания, уточнил офицер.