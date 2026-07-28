Рейтинг@Mail.ru
Артиллеристы "Севера" уничтожили пять пунктов управления дронами ВСУ - РИА Новости, 28.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:04 28.07.2026
Артиллеристы "Севера" уничтожили пять пунктов управления дронами ВСУ

Артиллеристы "Севера" залпом двух "Торнадо-Г" сожгли пять штабов дронов ВСУ

© РИА НовостиБоевая стрельба из реактивной системы залпового огня "Торнадо-Г"
Боевая стрельба из реактивной системы залпового огня Торнадо-Г - РИА Новости, 1920, 28.07.2026
© РИА Новости
Боевая стрельба из реактивной системы залпового огня "Торнадо-Г" . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Артиллеристы 6-й гвардейской армии российской группировки «Север» уничтожили пять пунктов управления дронами ВСУ.
  • Стрельба велась одновременно с двух установок РСЗО «Торнадо-Г» для повышения кучности и сокращения времени нахождения машин на огневой позиции.
  • Подразделения группировки «Север» ежедневно ведут работу по выявлению и уничтожению точек запуска, пунктов управления и складов хранения БПЛА противника.
БЕЛГОРОД, 28 июл - РИА Новости. Артиллеристы 6-й гвардейской армии российской группировки "Север" двойным огнем РСЗО "Торнадо-Г" уничтожили пять пунктов управления дронами ВСУ, рассказал РИА Новости старший офицер батареи с позывным Муха.
По его словам, операторы беспилотных систем сначала выявили места запуска и пункты управления различными типами БПЛА противника. Данные оперативно передали на командный пункт.
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 28.07.2026
ВС России уничтожили штурмовые группы ВСУ в районе Новой Сечи и Хотени
Вчера, 06:39
"Цели оперативно были направлены на командный пункт и принято решение на нанесение огневого воздействия артиллерийскими системами "Торнадо-Г"… Расчеты РСЗО "Торнадо-Г" артиллерийских подразделений 6-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск "Север" уничтожили пять пунктов управления БПЛА боевиков ВСУ", - сказал военный.
Он подчеркнул, что для повышения кучности и сокращения времени нахождения машин на огневой позиции стрельба велась одновременно с двух установок. Выполнив задачу, расчеты оперативно восполнили боекомплект и укрыли технику в районах ожидания, уточнил офицер.
Собеседник добавил, что подразделения группировки "Север" ежедневно ведут работу по выявлению и уничтожению точек запуска, пунктов управления и складов хранения БПЛА противника.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала