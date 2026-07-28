Краткий пересказ от РИА ИИ
- Командование 475-го отдельного штурмового полка ВСУ скрывает переброску подразделений в Харьковскую область.
- Пропавшие без вести в районе Казачьей Лопани военнослужащие записываются как потери на запорожском направлении.
МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Командование 475-го отдельного штурмового полка ВСУ, скрывая переброску подразделений в Харьковскую область, записывает военнослужащих, пропавших без вести в районе Казачьей Лопани, как потери на запорожском направлении, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"Родственники военнослужащих 475-го ошп жалуются, что командование полка скрывает переброску подразделений в Харьковскую область. Все пропавшие без вести в районе Казачьей Лопани записываются как потери полка на запорожском направлении", — сказал собеседник агентства.
В 2026 году Харьковская область оставалась одним из ключевых участков боевых действий. По данным Минобороны России, подразделения группировки войск "Север" в течение года установили контроль над рядом населенных пунктов региона, включая Старицу, Зыбино, Покаляное, Нововасилевку и Охримовку.
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