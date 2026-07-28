ВСУ записывают пропавших под Казачьей Лопанью как потери на другом участке

МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Командование 475-го отдельного штурмового полка ВСУ, скрывая переброску подразделений в Харьковскую область, записывает военнослужащих, пропавших без вести в районе Казачьей Лопани, как потери на запорожском направлении, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.