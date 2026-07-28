Спасатели на Чукотке нашли четырех человек, пропавших на лодке

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Четыре человека, пропавшие на моторной лодке на озере в Чукотском автономном округе, найдены живыми.
- У лодки вышел из строя основной двигатель, и люди были вынуждены остановиться и разбить лагерь в ожидании помощи.
- Трое спасенных (две женщины и один мужчина) не нуждаются в медицинской помощи, владелец судна остался на месте поломки для ремонта двигателя.
УЛАН-УДЭ, 28 июл - РИА Новости. Четыре человека, пропавшие на моторной лодке на озере в Чукотском автономном округе, найдены живыми, произошла поломка двигателя, сообщил департамент гражданской защиты и противопожарной службы округа.
Ведомство ранее сообщало, что 25 июля из села Усть-Белая на моторной лодке в Анадырь с остановкой в селе Краснено выехали двое мужчин и две женщины. Информация об их пропаже поступила во вторник. Связи с ними не было. Из-за плохих погодных условий в поиске был задействован вертолет Ми-8.
"Сегодня, 28 июля, в 19.50 (10.50 мск) лодка с пропавшими гражданами обнаружена в районе Американской косы (Американка) — в 85 километрах от Анадыря", - говорится в сообщении.
Отмечается, что у лодки вышел из строя основной двигатель, в связи с чем люди вынуждены были остановиться и разбить лагерь в ожидании помощи. Спутникового телефона и других средств связи у них не было.
"Вертолет Ми-8 приземлился в аэропорту Анадыря с тремя спасенными на борту, двумя женщинами и одним мужчиной. В медицинской помощи они не нуждаются", - отметили в департаменте.
Владелец судна остался на месте поломки для ремонта двигателя, далее он самостоятельно вернется в Анадырь.