Операция МЧС по поиску четырех человек, пропавших на лодке на Чукотке

Операция МЧС по поиску четырех человек, пропавших на лодке на Чукотке

Спасатели на Чукотке нашли четырех человек, пропавших на лодке

Краткий пересказ от РИА ИИ Четыре человека, пропавшие на моторной лодке на озере в Чукотском автономном округе, найдены живыми.

У лодки вышел из строя основной двигатель, и люди были вынуждены остановиться и разбить лагерь в ожидании помощи.

Трое спасенных (две женщины и один мужчина) не нуждаются в медицинской помощи, владелец судна остался на месте поломки для ремонта двигателя.

УЛАН-УДЭ, 28 июл - РИА Новости. Четыре человека, пропавшие на моторной лодке на озере в Чукотском автономном округе, найдены живыми, произошла поломка двигателя, сообщил департамент гражданской защиты и противопожарной службы округа.

Ведомство ранее сообщало, что 25 июля из села Усть-Белая на моторной лодке в Анадырь с остановкой в селе Краснено выехали двое мужчин и две женщины. Информация об их пропаже поступила во вторник. Связи с ними не было. Из-за плохих погодных условий в поиске был задействован вертолет Ми-8.

"Сегодня, 28 июля, в 19.50 (10.50 мск) лодка с пропавшими гражданами обнаружена в районе Американской косы (Американка) — в 85 километрах от Анадыря", - говорится в сообщении.

Отмечается, что у лодки вышел из строя основной двигатель, в связи с чем люди вынуждены были остановиться и разбить лагерь в ожидании помощи. Спутникового телефона и других средств связи у них не было.

"Вертолет Ми-8 приземлился в аэропорту Анадыря с тремя спасенными на борту, двумя женщинами и одним мужчиной. В медицинской помощи они не нуждаются", - отметили в департаменте.