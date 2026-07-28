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Масалитин: "Спартак" составит конкуренцию "Зениту" и "Краснодару" в РПЛ - РИА Новости Спорт, 28.07.2026
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Футбол
 
14:38 28.07.2026 (обновлено: 14:42 28.07.2026)
Масалитин: "Спартак" составит конкуренцию "Зениту" и "Краснодару" в РПЛ

Масалитин: у "Спартака" хорошие футболисты в атаке, но есть проблемы в обороне

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкФутболисты "Спартака"
Футболисты Спартака - РИА Новости, 1920, 28.07.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Футболисты "Спартака". Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Валерий Масалитин отметил, что футболисты московского «Спартака» показывают интересную и результативную игру в атаке, но испытывают проблемы в обороне.
  • В январе 2026 года команду возглавил испанский специалист Хуан Карлос Карседо.
  • Масалитин считает, что если «Спартак» будет показывать стабильную игру, то сможет составить конкуренцию «Зениту» и «Краснодару» в борьбе за золото.
МОСКВА, 28 июл – РИА Новости, Олег Богатов. Футболисты московского "Спартака" показывают интересную и результативную игру в атаке, но испытывают проблемы в обороне, заявил РИА Новости обладатель Кубка России в составе столичного клуба Валерий Масалитин.
В январе 2026 года команду возглавил испанский специалист Хуан Карлос Карседо. В матче первого тура чемпионата России 25 июля "Спартак" дома обыграл московскую "Родину" со счетом 3:0.
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"Если "Спартак" будет показывать стабильную игру, то команда составит конкуренцию "Зениту" и "Краснодару" в борьбе за золото. Но мы понимаем, что одну часть сезона "Спартак" может провести хорошо, а другую провалить. Если появится стабильность, то команда будет бороться за первое место. Для этого есть и хороший состав, и игра, которая нравится зрителям, и, самое главное, приносит результат. Сейчас новый главный тренер и футболисты привыкают друг к другу, но они уже нашли точки взаимодействия", - сказал Масалитин.
"У "Спартака" очень хорошо играет атакующая линия. Она показывает результативный футбол, который нравится болельщикам. Но как были проблемы в обороне, так они и остались. И для команды сейчас важно найти баланс в игре. А если будет перекос в сторону атаки, то, конечно, "Спартаку" будет тяжело", - добавил собеседник агентства.
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