Краткий пересказ от РИА ИИ Валерий Масалитин отметил, что футболисты московского «Спартака» показывают интересную и результативную игру в атаке, но испытывают проблемы в обороне.

В январе 2026 года команду возглавил испанский специалист Хуан Карлос Карседо.

Масалитин считает, что если «Спартак» будет показывать стабильную игру, то сможет составить конкуренцию «Зениту» и «Краснодару» в борьбе за золото.

МОСКВА, 28 июл – РИА Новости, Олег Богатов. Футболисты московского "Спартака" показывают интересную и результативную игру в атаке, но испытывают проблемы в обороне, заявил РИА Новости обладатель Кубка России в составе столичного клуба Валерий Масалитин.

В январе 2026 года команду возглавил испанский специалист Хуан Карлос Карседо . В матче первого тура чемпионата России 25 июля " Спартак " дома обыграл московскую "Родину" со счетом 3:0.

"Если "Спартак" будет показывать стабильную игру, то команда составит конкуренцию "Зениту" и "Краснодару" в борьбе за золото. Но мы понимаем, что одну часть сезона "Спартак" может провести хорошо, а другую провалить. Если появится стабильность, то команда будет бороться за первое место. Для этого есть и хороший состав, и игра, которая нравится зрителям, и, самое главное, приносит результат. Сейчас новый главный тренер и футболисты привыкают друг к другу, но они уже нашли точки взаимодействия", - сказал Масалитин.

"У "Спартака" очень хорошо играет атакующая линия. Она показывает результативный футбол, который нравится болельщикам. Но как были проблемы в обороне, так они и остались. И для команды сейчас важно найти баланс в игре. А если будет перекос в сторону атаки, то, конечно, "Спартаку" будет тяжело", - добавил собеседник агентства.