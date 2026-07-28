Совфед одобрил более 400 законов для целей СВО, сообщила Матвиенко

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Совфед с 2022 года одобрил свыше 400 законов для целей СВО.
- Из них более 160 законов — это меры социальной поддержки участников и ветеранов специальной военной операции и их близких.
- Валентина Матвиенко поблагодарила Владимира Путина за указ, направленный на обеспечение равной поддержки участников спецоперации и членов их семей во всех регионах страны.
МОСКВА, 28 июл – РИА Новости. Совфед с 2022 года одобрил свыше 400 законов для целей СВО, из них более 160 — это меры социальной поддержки героев, сообщила спикер Совфеда Валентина Матвиенко на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным по итогам весенней сессии палаты.
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"Безусловно, среди приоритетов наших традиционных — это поддержка участников, ветеранов специальной военной операции и их близких... Только за эту сессию мы одобрили около пятидесяти законов по теме в целом обеспечения целей специальной операции, а всего с 2022 года было рассмотрено и одобрено свыше 400 законов, из них более 160 шестидесяти — это меры социальной поддержки наших героев", - сказала Матвиенко.
По ее словам, это содействие получению образования, трудоустройства и так далее.
"Казалось бы, уже столько законов принято.. Они сейчас носят, может быть, более точечный характер. Но от этого они не теряют свою важность, потому что даже мелкие вопросы, которые не учтены, и их поднимают участники специальной военной операции, а мы находимся с ними в постоянном диалоге, важно их доуточнить, скорректировать, чтобы гарантированно все социальные права доходили до каждого героя на каждом месте", - подчеркнула Матвиенко.
Спикер СФ также поблагодарила главу государства за изданный указ, направленный на обеспечение равной поддержки участников спецоперации и членов их семей во всех регионах нашей страны. "Это ожидаемое было решение", - сказала политик.
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