Совфед одобрил более 400 законов для целей СВО, сообщила Матвиенко

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"Безусловно, среди приоритетов наших традиционных — это поддержка участников, ветеранов специальной военной операции и их близких... Только за эту сессию мы одобрили около пятидесяти законов по теме в целом обеспечения целей специальной операции, а всего с 2022 года было рассмотрено и одобрено свыше 400 законов, из них более 160 шестидесяти — это меры социальной поддержки наших героев", - сказала Матвиенко.