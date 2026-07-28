Сотрудник может уйти с работы на время обеда, заявили в Минтруде

Краткий пересказ от РИА ИИ Россиянин может уходить с работы в часы обеденного перерыва, указанные в правилах внутреннего трудового распорядка организации.

Если по условиям работы перерыв предоставить невозможно, руководство должно обеспечить сотруднику возможность для отдыха и приема пищи в рабочее время.

МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Россиянин может уходить с работы на время обеденного перерыва в соответствии с внутренним регламентом компании, сообщил Минтруд в канале на платформе " Россиянин может уходить с работы на время обеденного перерыва в соответствии с внутренним регламентом компании, сообщил Минтруд в канале на платформе " Макс ".

"Да, можно уходить с работы в часы обеденного перерыва, указанные в правилах внутреннего трудового распорядка вашей организации", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в течение перерыва гражданин свободен от своих трудовых обязанностей. Так, сотрудник может пообедать, прогуляться в ближайшем парке или использовать перерыв по своему усмотрению.