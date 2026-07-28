Сотрудник может уйти с работы на время обеда, заявили в Минтруде

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Россиянин может уходить с работы в часы обеденного перерыва, указанные в правилах внутреннего трудового распорядка организации.
- Если по условиям работы перерыв предоставить невозможно, руководство должно обеспечить сотруднику возможность для отдыха и приема пищи в рабочее время.
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Россиянин может уходить с работы на время обеденного перерыва в соответствии с внутренним регламентом компании, сообщил Минтруд в канале на платформе "Макс".
"Да, можно уходить с работы в часы обеденного перерыва, указанные в правилах внутреннего трудового распорядка вашей организации", - говорится в сообщении.
Уточняется, что в течение перерыва гражданин свободен от своих трудовых обязанностей. Так, сотрудник может пообедать, прогуляться в ближайшем парке или использовать перерыв по своему усмотрению.
При этом, согласно данным ведомства, если по условиям работы предоставить перерыв невозможно, руководство должно обеспечить возможность для отдыха и приема пищи в рабочее время.