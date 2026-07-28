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Сотрудник может уйти с работы на время обеда, заявили в Минтруде - РИА Новости, 28.07.2026
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10:21 28.07.2026
Сотрудник может уйти с работы на время обеда, заявили в Минтруде

Минтруд: сотрудник может уходить с работы на время обеденного перерыва

© РИА Новости / Игорь Зарембо | Перейти в медиабанкРабота столовой
Работа столовой - РИА Новости, 1920, 28.07.2026
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Россиянин может уходить с работы в часы обеденного перерыва, указанные в правилах внутреннего трудового распорядка организации.
  • Если по условиям работы перерыв предоставить невозможно, руководство должно обеспечить сотруднику возможность для отдыха и приема пищи в рабочее время.
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Россиянин может уходить с работы на время обеденного перерыва в соответствии с внутренним регламентом компании, сообщил Минтруд в канале на платформе "Макс".
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"Да, можно уходить с работы в часы обеденного перерыва, указанные в правилах внутреннего трудового распорядка вашей организации", - говорится в сообщении.
Уточняется, что в течение перерыва гражданин свободен от своих трудовых обязанностей. Так, сотрудник может пообедать, прогуляться в ближайшем парке или использовать перерыв по своему усмотрению.
При этом, согласно данным ведомства, если по условиям работы предоставить перерыв невозможно, руководство должно обеспечить возможность для отдыха и приема пищи в рабочее время.
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