Россияне назвали тревожные звоночки во время собеседования

Краткий пересказ от РИА ИИ Уход от ответов на вопрос о зарплате и предложение «серой» схемы отпугивают 18% россиян при трудоустройстве.

Грубость, высокомерие и неуверенность рекрутера в ответах на вопросы вызывают недоверие у 12 и 10% опрошенных соответственно.

Фразы о ненормированном графике и переработках настораживают 9% респондентов.

МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Россияне в качестве тревожных звоночков на интервью при трудоустройстве чаще всего называют уход от ответов о зарплате и высокомерие в диалоге с рекрутером, показало исследование SuperJob для РИА Новости.

"Что может насторожить соискателей в поведении рекрутера и заставить задуматься о том, стоит ли устраиваться на работу в эту компанию? В первую очередь, тема денег. Уход от разговора о размере выплат, предложение "серой" схемы или озвучивание суммы ниже, чем в вакансии, отпугивают уже 18% россиян - 2 года назад таких было 13%", - показал опрос 1600 респондентов.

Грубость, высокомерие, фамильярность, агрессию и жаргонизмы в речи представителя компании назвали недопустимыми 12% респондентов (в 2024 году было 8%). Еще 10% сбивают с толку неуверенность рекрутера, его неспособность четко ответить на прямой вопрос или нарочитая недосказанность (+3 процентных пункта за 2 года).

Все больше россиян не готовы мириться с регулярными переработками: фразы о ненормированном графике, работе в выходные или о том, что "переработки - часть профессии" настораживают 9% опрошенных. Разговоры про "золотые горы" и стремительный карьерный рост вызывают скепсис у 6%. Дискриминационные вопросы о возрасте, детях и семейном положении, а также лозунг "мы все одна семья" раздражают еще по 6%.

Фраза "молодой, дружный коллектив" не вызывает доверия у 4% соискателей. Давление и навязчивость со стороны рекрутера неприятны еще 4% опрошенных. Системы оплаты труда без оклада или привязанные к KPI критичны также для 4%.

А 3% россиян не нравится, когда менеджеры по подбору персонала говорят: "Мы вам перезвоним". Вопрос о том, кем вы видите себя через несколько лет, является "красным флагом" для 2%. У 2 из 100 опрошенных вызывают гнев заверения, что компания является лучшей на рынке, еще столько же настораживают вопросы про стрессоустойчивость и многозадачность.