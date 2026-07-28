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Защита обжаловала приговор Скородумову - РИА Новости Спорт, 28.07.2026
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09:59 28.07.2026
Защита обжаловала приговор Скородумову

Защита обжаловала приговор экс-гендиректору ФК "Торпедо" Скородумову

© РИА Новости / Арина Антонова | Перейти в медиабанкБывший гендиректор ФК "Торпедо" Валерий Скородумов на заседании суда
Бывший гендиректор ФК Торпедо Валерий Скородумов на заседании суда - РИА Новости, 1920, 28.07.2026
© РИА Новости / Арина Антонова
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Бывший гендиректор ФК "Торпедо" Валерий Скородумов на заседании суда. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Защита бывшего гендиректора московского футбольного клуба "Торпедо" Валерия Скородумова обжаловала приговор.
  • Симоновский суд Москвы приговорил Скородумова к двум годам колонии общего режима с запретом заниматься спортивной деятельностью на три года за подкуп участников и организаторов профессиональных спортивных соревнований.
  • Скородумов признан виновным в подкупе 13 футбольных судей, что повлияло на результаты 20 матчей Первой лиги (ФНЛ) сезона 2024–2025 годов.
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Защита обжаловала приговор бывшему гендиректору московского футбольного клуба "Торпедо" Валерию Скородумову, получившему два года за подкуп арбитров, говорится в судебных материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
В них указано, что в суд поступила апелляционная жалоба в защиту фигуранта.
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12 июля 2025, 21:13
Симоновский суд Москвы 13 июля приговорил Скородумова к 2 годам колонии общего режима с запретом заниматься спортивной деятельностью на 3 года. Его взяли под стражу в зале суда.
Скородумов был признан виновным в совершении семи эпизодов преступления, предусмотренного частью 2 статьи 184 УК РФ, — подкуп участников и организаторов профессиональных спортивных соревнований.
По версии следствия, он совместно с совладельцем клуба Леонидом Соболевым и бухгалтером Ириной Волковой организовал подкуп 13 футбольных судей, что повлияло на результаты 20 матчей Первой лиги (ФНЛ) сезона 2024-2025 годов.
Скородумов полностью признал вину и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве, поэтому дело рассматривалось в особом порядке. До этого фигуранта перевели из СИЗО под домашний арест.
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