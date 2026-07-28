Защита обжаловала приговор Скородумову

Краткий пересказ от РИА ИИ Защита бывшего гендиректора московского футбольного клуба "Торпедо" Валерия Скородумова обжаловала приговор.

Симоновский суд Москвы приговорил Скородумова к двум годам колонии общего режима с запретом заниматься спортивной деятельностью на три года за подкуп участников и организаторов профессиональных спортивных соревнований.

Скородумов признан виновным в подкупе 13 футбольных судей, что повлияло на результаты 20 матчей Первой лиги (ФНЛ) сезона 2024–2025 годов.

МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Защита обжаловала приговор бывшему гендиректору московского футбольного клуба "Торпедо" Валерию Скородумову, получившему два года за подкуп арбитров, говорится в судебных материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.

В них указано, что в суд поступила апелляционная жалоба в защиту фигуранта.

Симоновский суд Москвы 13 июля приговорил Скородумова к 2 годам колонии общего режима с запретом заниматься спортивной деятельностью на 3 года. Его взяли под стражу в зале суда.

Скородумов был признан виновным в совершении семи эпизодов преступления, предусмотренного частью 2 статьи 184 УК РФ , — подкуп участников и организаторов профессиональных спортивных соревнований.

По версии следствия, он совместно с совладельцем клуба Леонидом Соболевым и бухгалтером Ириной Волковой организовал подкуп 13 футбольных судей, что повлияло на результаты 20 матчей Первой лиги (ФНЛ) сезона 2024-2025 годов.