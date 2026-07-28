В Белгородской области девять человек пострадали при атаках дронов ВСУ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Девять человек пострадали при атаке дронов ВСУ на предприятие и грузовик в Шебекинском округе Белгородской области.
БЕЛГОРОД, 28 июл - РИА Новости. Девять мирных жителей пострадали в Шебекинском округе Белгородской области в результате атак дронов ВСУ на предприятие и грузовик, сообщили в оперативном штабе региона.
В сообщении уточнили, что в селе Белянка Шебекинского округа беспилотник ударил по предприятию, в результате за медицинской помощью обратились семь мужчин с осколочными ранениями и одна женщина с акубаротравмой, ее после оказания помощи отпустили на амбулаторное лечение.
Также, как добавили в штабе, в поселке Маслова Пристань дрон атаковал грузовой автомобиль, бойцы самообороны доставили мужчину с осколочным ранением бедра в местную больницу.
Кроме того, по данным штаба, разрушения зафиксированы в городе Шебекино, селе Большое Городище, селе Новая Таволжанка, селе Большетроицкое Шебекинского округа, селе Красный Октябрь, поселке Малиновка, поселке Разумное, селе Стрелецкое Белгородского округа и селе Сергиевка Краснояружского округа.
В результате атак беспилотников повреждены грузовые автомобили, частные дома, остекление многоквартирного дома, здание социального объекта, крыша предприятия и кровля коммерческого объекта, а также произошло несколько возгораний, отметили в оперштабе.
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