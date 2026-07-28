Шесть пострадавших при атаке ВСУ в Шебекино находятся в тяжелом состоянии

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В результате атаки ВСУ на автобус в Шебекино Белгородской области пострадали 19 человек.
- Шесть пострадавших находятся в тяжелом состоянии и будут переведены в медицинские учреждения Белгорода, а при необходимости — в федеральные медучреждения.
БЕЛГОРОД, 28 июл - РИА Новости. Шесть пострадавших в результате атаки ВСУ на автобус в Шебекино Белгородской области находятся в тяжелом состоянии, сообщил врио губернатора Александр Шуваев.
Шуваев рассказал, что во вторник дрон ВСУ атаковал рейсовый автобус в Шебекино Белгородской области, пострадали 19 человек.
"По оценке медиков, шесть пострадавших находятся в тяжелом состоянии. После оказания помощи раненые будут переведены в медицинские учреждения Белгорода. Уверен, наши медики окажут всю необходимую помощь. Если потребуется, будем переводить раненых в федеральные медучреждения ", - написал Шуваев в канале на платформе "Макс".
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