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Умерли двое пострадавших при атаке дрона на автобус в Шебекино - РИА Новости, 28.07.2026
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09:21 28.07.2026
Умерли двое пострадавших при атаке дрона на автобус в Шебекино

Двое пострадавших при атаке дрона на автобус в Шебекино умерли в больнице

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 28.07.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В результате атаки дрона ВСУ на автобус в Шебекино 20 июля пять человек погибли, 27 пострадали, женщина, получившая тяжелые ранения, скончалась в больнице.
  • Мужчина, пострадавший от атаки FPV-дрона на грузовик в поселке Политотдельский 23 июля, скончался в больнице.
  • Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте после атаки дрона на автобус в Шебекино.
БЕЛГОРОД, 28 июл - РИА Новости. Мужчина, который пострадал 23 июля при атаке дрона на грузовик в Белгородском округе, и женщина, получившая тяжелые ранения 20 июля из-за атаки БПЛА ВСУ на автобус в Шебекино, скончались в больницах, сообщил оперштаб Белгородской области.
В Шебекино 20 июля дрон ВСУ атаковал автобус. В результате пять человек погибли, 27 пострадали, четверо из них - в крайне тяжелом состоянии. СК России возбудил уголовное дело о теракте. В Белгородском округе в поселке Политотдельский 23 июля FPV-дрон ударил по грузовому автомобилю, мужчину госпитализировали в тяжелом состоянии со множественными осколочными ранениями.
"Стало известно, что в больнице скончалась женщина, которая находилась в крайне тяжелом состоянии в результате атаки БПЛА на пассажирский автобус в городе Шебекино 20 июля", - говорится в сообщении в канале на платформе "Макс".
Также, по данным штаба, в больнице скончался мужчина, который пострадал 23 июля при атаке дрона на грузовой автомобиль в поселке Политотдельский.
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22 июня 2022, 17:18
 
ПроисшествияШебекиноБелгородская областьРоссияВооруженные силы УкраиныСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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