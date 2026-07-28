Умерли двое пострадавших при атаке дрона на автобус в Шебекино

БЕЛГОРОД, 28 июл - РИА Новости. Мужчина, который пострадал 23 июля при атаке дрона на грузовик в Белгородском округе, и женщина, получившая тяжелые ранения 20 июля из-за атаки БПЛА ВСУ на автобус в Шебекино, скончались в больницах, сообщил оперштаб Белгородской области.