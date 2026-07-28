Умерли двое пострадавших при атаке дрона на автобус в Шебекино

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В результате атаки дрона ВСУ на автобус в Шебекино 20 июля пять человек погибли, 27 пострадали, женщина, получившая тяжелые ранения, скончалась в больнице.
- Мужчина, пострадавший от атаки FPV-дрона на грузовик в поселке Политотдельский 23 июля, скончался в больнице.
- Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте после атаки дрона на автобус в Шебекино.
БЕЛГОРОД, 28 июл - РИА Новости. Мужчина, который пострадал 23 июля при атаке дрона на грузовик в Белгородском округе, и женщина, получившая тяжелые ранения 20 июля из-за атаки БПЛА ВСУ на автобус в Шебекино, скончались в больницах, сообщил оперштаб Белгородской области.
В Шебекино 20 июля дрон ВСУ атаковал автобус. В результате пять человек погибли, 27 пострадали, четверо из них - в крайне тяжелом состоянии. СК России возбудил уголовное дело о теракте. В Белгородском округе в поселке Политотдельский 23 июля FPV-дрон ударил по грузовому автомобилю, мужчину госпитализировали в тяжелом состоянии со множественными осколочными ранениями.
"Стало известно, что в больнице скончалась женщина, которая находилась в крайне тяжелом состоянии в результате атаки БПЛА на пассажирский автобус в городе Шебекино 20 июля", - говорится в сообщении в канале на платформе "Макс".
Также, по данным штаба, в больнице скончался мужчина, который пострадал 23 июля при атаке дрона на грузовой автомобиль в поселке Политотдельский.
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