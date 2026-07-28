Хирург описал негативные последствия употребления семечек с шелухой

Краткий пересказ от РИА ИИ Шелуха от семечек не переваривается в организме и ее регулярное проглатывание может вызвать гастрит или синдром раздраженного кишечника, рассказал старший преподаватель кафедры хирургии медицинского факультета Государственного университета просвещения Александр Умнов.

На кожуре семечек часто оседают грязь и пыль, что повышает риск кишечных расстройств и попадания бактерий.

Семечки с шелухой слишком малы, чтобы вызвать закупорку аппендикса, и их не стоит связывать с аппендицитом.

МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Шелуха от семечек не переваривается в организме, и ее регулярное проглатывание может вызвать гастрит или синдром раздраженного кишечника, рассказал старший преподаватель кафедры хирургии медицинского факультета Государственного университета просвещения Александр Умнов.

"Шелуха от семечек не переваривается в организме человека, поэтому регулярное употребление кожуры может привести к развитию гастрита или синдрома раздраженного кишечника", - пишет "Газета.Ru" со ссылкой на Умнова.

По словам врача, на кожуре часто оседают грязь, пыль, поэтому проглатывание такой загрязненной шелухи повышает риск кишечных расстройств и попадания бактерий. Особенно осторожными стоит быть людям с хроническими заболеваниями ЖКТ, отметил Умнов.

Специалист посоветовал очищать семечки перед едой, но не паниковать при случайном проглатывании небольшого количества шелухи - она выйдет естественным путем.

Умнов также развеял миф, что съеденные с кожурой семечки могут привести к аппендициту.

"Аппендицит возникает из-за закупорки просвета самого аппендикса, но типичные причины не совсем в проглатывании семечек со шкурками, а несколько другие, например, скопление кальцинированных масс (аппендиколит), опухоли, паразиты или разрастание лимфоидной ткани", - подчеркнул врач.