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Хирург описал негативные последствия употребления семечек с шелухой - РИА Новости, 28.07.2026
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12:42 28.07.2026
Хирург описал негативные последствия употребления семечек с шелухой

Умнов: шелуха семечек может вызвать гастрит или синдром раздраженного кишечника

© РИА Новости / Владимир Песня | Перейти в медиабанкМешок с семенами подсолнечника
Мешок с семенами подсолнечника - РИА Новости, 1920, 28.07.2026
© РИА Новости / Владимир Песня
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Мешок с семенами подсолнечника. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Шелуха от семечек не переваривается в организме и ее регулярное проглатывание может вызвать гастрит или синдром раздраженного кишечника, рассказал старший преподаватель кафедры хирургии медицинского факультета Государственного университета просвещения Александр Умнов.
  • На кожуре семечек часто оседают грязь и пыль, что повышает риск кишечных расстройств и попадания бактерий.
  • Семечки с шелухой слишком малы, чтобы вызвать закупорку аппендикса, и их не стоит связывать с аппендицитом.
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Шелуха от семечек не переваривается в организме, и ее регулярное проглатывание может вызвать гастрит или синдром раздраженного кишечника, рассказал старший преподаватель кафедры хирургии медицинского факультета Государственного университета просвещения Александр Умнов.
"Шелуха от семечек не переваривается в организме человека, поэтому регулярное употребление кожуры может привести к развитию гастрита или синдрома раздраженного кишечника", - пишет "Газета.Ru" со ссылкой на Умнова.
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По словам врача, на кожуре часто оседают грязь, пыль, поэтому проглатывание такой загрязненной шелухи повышает риск кишечных расстройств и попадания бактерий. Особенно осторожными стоит быть людям с хроническими заболеваниями ЖКТ, отметил Умнов.
Специалист посоветовал очищать семечки перед едой, но не паниковать при случайном проглатывании небольшого количества шелухи - она выйдет естественным путем.
Умнов также развеял миф, что съеденные с кожурой семечки могут привести к аппендициту.
"Аппендицит возникает из-за закупорки просвета самого аппендикса, но типичные причины не совсем в проглатывании семечек со шкурками, а несколько другие, например, скопление кальцинированных масс (аппендиколит), опухоли, паразиты или разрастание лимфоидной ткани", - подчеркнул врач.
Как уточнил Умнов, семечки даже с шелухой слишком малы, чтобы вызвать закупорку аппендикса, поэтому не стоит связывать их с аппендицитом - у этого заболевания, как правило, другие причины, связанные с закупоркой просвета аппендикса.
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