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Сидел в тюрьме и бил игрока в бане: эпатажный тренер разбился на гидроцикле - РИА Новости Спорт, 28.07.2026
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Баскетбол
 
13:25 28.07.2026 (обновлено: 14:54 28.07.2026)
Сидел в тюрьме и бил игрока в бане: эпатажный тренер разбился на гидроцикле

Президент БК "Динамо" Эдуард Сандлер погиб при катании на гидроцикле

© Фото : из личного архива Эдуарда СандлераЭдуард Сандлер
Эдуард Сандлер - РИА Новости, 1920, 28.07.2026
© Фото : из личного архива Эдуарда Сандлера
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Борис Ходоровский
Борис Ходоровский
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В ночь на 28 июля оборвалась жизнь эпатажного и харизматичного тренера и функционера. Гидроцикл, которым он управлял, врезался в дамбу. РИА Новости рассказывает, как к 44 годам Эдуард Сандлер вляпался в серию скандалов, но вывел скромную команду в элиту российского баскетбола.

Два года исправительной колонии

В 2015 году Сандлер обещал, что команда из Владивостока заиграет в Единой Лиге ВТБ. Правда, уже летом сам перебрался на Сахалин, где стал президентом и главным тренером одноименной команды. Следующей весной его задержали во Владивостоке по делу о нецелевом использовании средств в БК "Спартак-Приморье". На два месяца поместили под домашний арест и выпустили под залог в миллион рублей.
По версии следствия, Сандлер представил в департамент физической культуры и спорта края ложный регламент соревнований по баскетболу и документы, содержащие недостоверные сведения о понесенных клубом расходов. Ущерб составил более шести миллионов рублей.
Суд признал Сандлера виновным и приговорил его к двум годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Апелляция на решение суда отклонили, но через год Сандлер вышел на свободу после прошения об условно-досрочном освобождении. Запрета на деятельность, связанную с баскетболом, суд не наложил, и два сезона он проработал главным тренером в клубе "Восток-65" из Южно-Сахалинска.
Баскетбольный тренер Эдуард Сандлер (второй слева) - РИА Новости, 1920, 28.07.2026
Стала известна причина гибели тренера владивостокского "Динамо" Сандлера
Вчера, 07:55
Интересно, что тренерского образования у него не было, как и опыта игры в командах мастеров. Он окончил Владивостокский государственный университет экономики и сервиса по специальности "юриспруденция". Правда, играл неплохо. Арбитры, судившие матчи "3х3", отмечали его бросок, а все остальные — колоссальную энергию и организаторский талант.
Вернувшись во Владивосток, Сандлер занял ответственный пост в местном отделении спортивного общества "Динамо" и сразу же организовал одноименную баскетбольную команду. Занял пост директора, а затем президента. Два сезона тренировать динамовцев он доверил Алексею Голяхову, завершившему карьеру в Южно-Сахалинске под руководством Сандлера. Затем на сезон сам Эдуард стал главным тренером, потом снова назначил Голяхова, а летом прошлого года окончательно решил совмещать посты.

Пять ударов в парилке

Одновременно курировал созданный в 2021 году футбольный клуб "Динамо-Владивосток", выступающий в группе "Серебро" дивизиона "А" Второй лиги. В апреле прошлого года Сандлер засветился в криминальной хронике. Он избил арендованного у "Нижнего Новгорода" 19-летнего Антона Мухина. Инцидент произошел на восстановительном мероприятии команды в бане. Рассерженный босс нанес молодому игроку пять ударов кулаком, после чего Мухина выпроводили из парной. Этого Сандлеру показалось мало, и после выхода из бани он еще четырежды ударил футболиста.
© Фото : ФК "Нижний Новгород"Антон Мухин
Антон Мухин - РИА Новости, 1920, 28.07.2026
© Фото : ФК "Нижний Новгород"
Антон Мухин
Как уверяли очевидцы и адвокат Мухина, никаких причин для агрессии у Сандлера не было. Он просто не разрешил сесть рядом с собой и на вопрос, почему, ответил: "Ты со мной не поздоровался". Мухин пытался было возразить, что не знает Сандлера и видел его в первый раз в жизни. Кто-то из одноклубников сообщил Антону, что это "главный". Тот ответил: "Ну и что, что главный?" — и получил удар в лицо.
Футболист написал заявление в полицию. Аренда Мухина тут же закончилась, а руководство клуба из Нижнего Новгорода поддержало молодого игрока. Серьезного наказания Сандлер не понес, и на его репутации инцидент не сказался. Более того, после окончания сезона в Суперлиге, где владивостокское "Динамо" проиграло четвертьфинальную серию, он пролоббировал включение клуба с Дальнего Востока в состав Единой лиги ВТБ .
По спортивным показателям "Динамо" этого вряд ли заслуживало. Только Сандлер сумел убедить руководителей лиги, что страна у нас большая и все регионы, включая отдаленные, должны быть в ней представлены.
"Все дальневосточные команды кусали лидеров и будут кусать. Так устроен мир. Мы самобытные, харизматичные и очень уверенные в себе люди", — заявил РИА Новости довольный Сандлер в конце июня. После его трагической гибели у многих возникло беспокойство о дальнейшей судьбе клуба. "Сейчас важно консолидировать все баскетбольное сообщество Дальнего Востока, чтобы преодолеть все проблемы, — сказал в интервью "Чемпионату" президент РФБ Андрей Кириленко. — Ведь по "Динамо" нанесен серьезный удар. Сандлер олицетворял собой баскетбол в дальневосточном регионе и был настоящим локомотивом для владивостокского "Динамо".
© Фото : ПБК "Динамо" (Владивосток)/ВКонтактеМемориал в память об Эдуарде Сандлере
Мемориал в память об Эдуарде Сандлере - РИА Новости, 1920, 28.07.2026
© Фото : ПБК "Динамо" (Владивосток)/ВКонтакте
Мемориал в память об Эдуарде Сандлере
С серьезным вызовом столкнулись и руководители Единой лиги ВТБ, включившие дальневосточную команду в состав участников нынешнего сезона. Ведь все было завязано на Сандлере и данных им гарантиях. Баскетбол потерял незаурядную личность. Сандлер в 2020 году даже баллотировался на пост президента РФБ. Его выдвинула Федерация баскетбола Красноярского края, и за кандидатуру скромного функционера из Владивостока проголосовали 16 делегатов. Правда, всерьез соперничать с Кириленко, набравшим на выборах 109 голосов, не получилось. Хотя все признавали, что предложенная Сандлером программа развития вида спорта интересна. А уж на Дальнем Востоке он действительно олицетворял собой баскетбол.
 
БаскетболЭдуард СандлерАвторы РИА Новости СпортЕдиная лига ВТБ
 
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