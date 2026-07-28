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У спортсменов, посещавших кафе в Коми, выявили сальмонеллез - РИА Новости, 28.07.2026
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11:32 28.07.2026
У спортсменов, посещавших кафе в Коми, выявили сальмонеллез

У спортсменов, посещавших кафе на лыжной базе в Коми, выявили сальмонеллез

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкАвтомобили скорой медицинской помощи
Автомобили скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 28.07.2026
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • У нескольких спортсменов, посещавших кафе "Олимпиец" на базе лыжного комплекса в Коми, выявлен сальмонеллез.
  • Роспотребнадзор провел обследование кафе и выявил многочисленные нарушения санитарно-эпидемиологических требований.
  • После госпитализации спортсменов с признаками пищевого отравления возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 июл – РИА Новости. Сальмонеллез выявлен у нескольких спортсменов, посещавших кафе на базе лыжного комплекса в Коми, сообщило региональное управление Роспотребнадзора.
"Управление Роспотребнадзора по республике Коми проводит эпидемиологическое расследование в связи с регистрацией случаев сальмонеллеза среди спортсменов, употреблявших 25 и 26 июля продукцию, изготовленную в кафе "Олимпиец" на базе ГАУ РК "Республиканский лыжный комплекс имени Раисы Сметаниной", – говорится в сообщении.
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Отмечается, что часть заболевших госпитализирована, остальные лечатся дома.
В настоящее время специалистами Роспотребнадзора обследованы помещения кафе, отобраны пробы сырья, готовой продукции, смывов и водопроводной воды для проведения необходимых исследований. При этом выявлены многочисленные нарушения санитарно-эпидемиологических требований к организации общественного питания, отмечают в Роспотребнадзоре.
Спорткомплексу предписано организовать дезинфекцию помещений пищеблока и мест, где могли находиться заболевшие, а также медицинское наблюдение и обследование персонала.
Как сообщил СК РФ в своем канале на платформе "Макс", после госпитализации нескольких спортсменов с признаками пищевого отравления в Коми возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (статья 238 УК РФ). Глава СК РФ Александр Бастрыкин ждет от руководства СУСК по Коми доклад о ходе расследования и установленных обстоятельствах.
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Республика КомиРоссияРаиса СметанинаАлександр БастрыкинФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Следственный комитет России (СК РФ)
 
 
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