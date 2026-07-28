У спортсменов, посещавших кафе в Коми, выявили сальмонеллез

Краткий пересказ от РИА ИИ У нескольких спортсменов, посещавших кафе "Олимпиец" на базе лыжного комплекса в Коми, выявлен сальмонеллез.

Роспотребнадзор провел обследование кафе и выявил многочисленные нарушения санитарно-эпидемиологических требований.

После госпитализации спортсменов с признаками пищевого отравления возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 июл – РИА Новости. Сальмонеллез выявлен у нескольких спортсменов, посещавших кафе на базе лыжного комплекса в Коми, сообщило региональное управление Роспотребнадзора.

"Управление Роспотребнадзора по республике Коми проводит эпидемиологическое расследование в связи с регистрацией случаев сальмонеллеза среди спортсменов, употреблявших 25 и 26 июля продукцию, изготовленную в кафе "Олимпиец" на базе ГАУ РК "Республиканский лыжный комплекс имени Раисы Сметаниной", – говорится в сообщении.

Отмечается, что часть заболевших госпитализирована, остальные лечатся дома.

В настоящее время специалистами Роспотребнадзора обследованы помещения кафе, отобраны пробы сырья, готовой продукции, смывов и водопроводной воды для проведения необходимых исследований. При этом выявлены многочисленные нарушения санитарно-эпидемиологических требований к организации общественного питания, отмечают в Роспотребнадзоре.

Спорткомплексу предписано организовать дезинфекцию помещений пищеблока и мест, где могли находиться заболевшие, а также медицинское наблюдение и обследование персонала.