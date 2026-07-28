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В РПЦ назвали Крещение Руси краеугольным камнем исторического единства - РИА Новости, 28.07.2026
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Религия
 
11:01 28.07.2026
В РПЦ назвали Крещение Руси краеугольным камнем исторического единства

Епископ Силуан назвал Крещение Руси краеугольным камнем единства народов

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкКнязь Владимир
Князь Владимир - РИА Новости, 1920, 28.07.2026
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Епископ Силуан считает, что Крещение Руси святым князем Владимиром — основа для восстановления исторического единства народов России, Белоруссии и Украины.
  • День Крещения Руси отмечается 28 июля — в день памяти святого равноапостольного князя Владимира.
  • Восточнославянские народы чтут день памяти святого князя Владимира и праздник Крещения Руси как один из важнейших в истории.
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости, Ольга Липич. Крещение Руси святым князем Владимиром - основа для перспективы восстановления исторического единства народов России, Белоруссии и Украины, сказал РИА Новости викарий патриарха Московского и всея Руси, заместитель управляющего делами Московской патриархии епископ Павлово-Посадский Силуан (Вьюров).
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"Крещение Руси - это краеугольный камень и нашего исторического единства и перспективы его восстановления", - сказал епископ Силуан в ответ на вопрос РИА Новости о значении события более чем тысячелетней давности для народов России, Белоруссии и Украины в наши дни.
На протяжении столетий, напомнил собеседник агентства, не раз случались трагические противостояния, когда родные по своим корням русские люди воевали друг с другом. "Достаточно вспомнить эпоху домонгольской Руси, бесконечные междоусобицы, эпоху Смутного времени начала XVII века... Но время шло - и на почве единой веры мы каждый раз восстанавливали свое единство. Потому что это самое глубокое, самое фундаментальное основание нашего бытия", - отметил епископ Силуан.
Он выразил надежду, что сейчас именно этот фактор возрастает в своем значении над многими другими - когда и язык стараются развести, когда разделили некогда единую территорию границами, когда стараются в культурном и политическом отношениях противопоставлять части некогда единого русского мира. "Но до тех пор, пока все-таки вера у нас сохраняется единой, сохраняется и надежда восстановления единства. Вот почему так важно в себе блюсти эту веру - она укрепляет нас, сообщает нам способность преодолевать эти средостения", - пояснил архиерей.
Восточнославянские народы, отметил епископ Силуан, чтут день памяти святого князя Владимира и праздник Крещения Руси как один из важнейших в истории. "Каноническая Украинская православная церковь отмечает его в той традиции, в которой отмечала на протяжении столетий, то есть точно так же, как и мы, 28 июля. В Белоруссии точно в этот же день чествуют Крестителя Руси и с благодарностью возносят молитву Богу за этот великий дар (крещения - ред.)", - сказал собеседник агентства.
По его словам, и в других странах мира в храмах Русской православной церкви, где внешние факторы этому не препятствуют, 28 июля отмечают день памяти святого князя Владимира. "В храмы приходят русские люди, связывающие себя с Россией, с ее духовной традицией, и для них, конечно, этот день значим", - заключил епископ.
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