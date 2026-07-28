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Школам дали рекомендации на случай подъема заболеваемости ОРВИ и COVID-19 - РИА Новости, 28.07.2026
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20:55 28.07.2026
Школам дали рекомендации на случай подъема заболеваемости ОРВИ и COVID-19

РИА Новости: школам дали рекомендации на случай подъема заболеваемости ОРВИ

© РИА Новости / Кирилл Брага | Перейти в медиабанкДезинфекция школы
Дезинфекция школы - РИА Новости, 1920, 28.07.2026
© РИА Новости / Кирилл Брага
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Дезинфекция школы. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Регионам России рекомендовано приостанавливать обучение в школах, если более 20% учеников отсутствуют по причине болезни.
  • При ухудшении эпидемиологической ситуации регионам рекомендовано своевременно вводить ограничительные меры.
  • Региональным властям следует проводить специальные противоэпидемические мероприятия, включая отмену массовых событий.
МОСКВА, 28 июл – РИА Новости. Регионам России при подъеме заболеваемости гриппом, ОРВИ и COVID-19 в этом году рекомендовано приостанавливать обучение в школах, если более 20% учеников отсутствуют по причине болезни, следует из документа главы Роспотребнадзора, главного санитарного врача РФ Анны Поповой, с которым ознакомилось РИА Новости.
Главный санитарный врач ежегодно готовит рекомендации для регионов в рамках подготовки к эпидемическому сезону. При ухудшении эпидемиологической ситуации по гриппу, вирусным инфекциям и COVID-19 в текущем эпидсезоне регионам рекомендовано своевременно вводить ограничительные меры.
В документе указано, что в период подъема заболеваемости региональным властям следует проводить специальные противоэпидемические мероприятия. Речь идет об отмене массовых культурных и спортивных событий, а также приостановке учебного процесса в случае отсутствия 20% детей и более по причине суммарной заболеваемости гриппом, острыми респираторными вирусными инфекциями и COVID-19.
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