Школам дали рекомендации на случай подъема заболеваемости ОРВИ и COVID-19

МОСКВА, 28 июл – РИА Новости. Регионам России при подъеме заболеваемости гриппом, ОРВИ и COVID-19 в этом году рекомендовано приостанавливать обучение в школах, если более 20% учеников отсутствуют по причине болезни, следует из документа главы Роспотребнадзора, главного санитарного врача РФ Анны Поповой, с которым ознакомилось РИА Новости.

В документе указано, что в период подъема заболеваемости региональным властям следует проводить специальные противоэпидемические мероприятия. Речь идет об отмене массовых культурных и спортивных событий, а также приостановке учебного процесса в случае отсутствия 20% детей и более по причине суммарной заболеваемости гриппом, острыми респираторными вирусными инфекциями и COVID-19.