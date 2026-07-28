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В Роспотребнадзоре рассказали о мерах профилактики энтеровирусных инфекций - РИА Новости, 28.07.2026
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11:02 28.07.2026
В Роспотребнадзоре рассказали о мерах профилактики энтеровирусных инфекций

Роспотребнадзор назвал главные меры профилактики энтеровирусных инфекций

© Sputnik / Томас Тхайцук | Перейти в медиабанкОтдыхающие на пляже
Отдыхающие на пляже - РИА Новости, 1920, 28.07.2026
© Sputnik / Томас Тхайцук
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Отдыхающие на пляже. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Основными мерами профилактики энтеровирусных инфекций являются соблюдение личной гигиены и ограничение контакта с заболевшими лицами.
  • Необходимо купаться только в разрешенных местах с обязательным приемом душа после плавания и использовать индивидуальные пляжные принадлежности.
  • Важно пить только бутилированную или кипяченую воду и избегать покупки еды в несанкционированных местах.
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Главными мерами профилактики энтеровирусных инфекций являются соблюдение личной гигиены, купание только в разрешенных местах с обязательным приемом душа после плавания, использование индивидуальных пляжных принадлежностей, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора.
"Основными мерами профилактики энтеровирусных инфекций (ЭВИ) являются ограничение контакта с заболевшими лицами, соблюдение правил личной гигиены, купание в открытых водоемах только в разрешенных местах с обязательным приемом душа после плавания, использование индивидуальных пляжных принадлежностей, бутылок с питьевой водой", - говорится в сообщении.
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В ведомстве пояснили, что пить нужно только бутилированную или кипяченую воду. Энтеровирусы могут попадать в организм при контакте с заболевшим человеком, с загрязненной водой, через грязные руки или предметы.
При посещении бассейнов и аквапарков необходимо принимать гигиенический душ до и после плавания. Использование чужих полотенец, бутылок с питьевой водой, игрушек, очков для плавания способствует распространению ЭВИ.
"Не покупайте еду с рук, в не санкционированных местах, фрукты, ягоды и овощи мойте только чистой питьевой водой. Обязательно мойте руки с мылом после возвращения с улицы, после туалета, перед едой и после купания, не прикасайтесь грязными руками к лицу", - подчеркнули в Роспотребнадзоре
Ранее в Роспотребнадзоре сообщили о том, что с 27 июля по 7 августа будет работать Всероссийская горячая линия по вопросам профилактики энтеровирусной (неполио) инфекции. Граждане смогут получить консультации о мерах личной и общественной профилактики заболевания. Особое внимание будет уделено правилам безопасности во время отдыха в детских летних оздоровительных организациях, лагерях и на курортах.
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