В Роспотребнадзоре рассказали о мерах профилактики энтеровирусных инфекций

Краткий пересказ от РИА ИИ Основными мерами профилактики энтеровирусных инфекций являются соблюдение личной гигиены и ограничение контакта с заболевшими лицами.

Необходимо купаться только в разрешенных местах с обязательным приемом душа после плавания и использовать индивидуальные пляжные принадлежности.

Важно пить только бутилированную или кипяченую воду и избегать покупки еды в несанкционированных местах.

МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Главными мерами профилактики энтеровирусных инфекций являются соблюдение личной гигиены, купание только в разрешенных местах с обязательным приемом душа после плавания, использование индивидуальных пляжных принадлежностей, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора.

"Основными мерами профилактики энтеровирусных инфекций (ЭВИ) являются ограничение контакта с заболевшими лицами, соблюдение правил личной гигиены, купание в открытых водоемах только в разрешенных местах с обязательным приемом душа после плавания, использование индивидуальных пляжных принадлежностей, бутылок с питьевой водой", - говорится в сообщении.

В ведомстве пояснили, что пить нужно только бутилированную или кипяченую воду. Энтеровирусы могут попадать в организм при контакте с заболевшим человеком, с загрязненной водой, через грязные руки или предметы.

При посещении бассейнов и аквапарков необходимо принимать гигиенический душ до и после плавания. Использование чужих полотенец, бутылок с питьевой водой, игрушек, очков для плавания способствует распространению ЭВИ.

"Не покупайте еду с рук, в не санкционированных местах, фрукты, ягоды и овощи мойте только чистой питьевой водой. Обязательно мойте руки с мылом после возвращения с улицы, после туалета, перед едой и после купания, не прикасайтесь грязными руками к лицу", - подчеркнули в Роспотребнадзоре