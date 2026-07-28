Новое отделение реабилитации для участников СВО открыли в Ингушетии

НАЛЬЧИК, 28 июл – РИА Новости. Новое стационарное отделение для медицинской реабилитации участников специальной военной операции открыли в Ингушской республиканской клинической больнице, сообщил глава региона Махмуд-Али Калиматов.

"В Ингушской республиканской клинической больнице имени Ахушкова начало работу новое отделение медицинской реабилитации. В первую очередь здесь получают помощь наши бойцы, которые возвращаются после тяжелых травм и операций", - написал Калиматов в своем Telegram-канале.

Он отметил, что в отделении созданы условия для комплексного восстановления: лечебная физкультура, физиотерапия, массаж, занятия на современном реабилитационном оборудовании. Главная задача - помочь человеку под контролем специалистов восстановить здоровье и вернуться к полноценной жизни.

Глава региона заявил, что работа по поддержке участников СВО и их семей в Ингушетии выстроена на системной основе: от медицинской помощи и реабилитации до социального сопровождения, чтобы каждый из них чувствовал реальную поддержку государства.