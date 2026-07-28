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Новое отделение реабилитации для участников СВО открыли в Ингушетии - РИА Новости, 28.07.2026
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Республика Ингушетия
 
17:56 28.07.2026
Новое отделение реабилитации для участников СВО открыли в Ингушетии

В Ингушской больнице открыли новое отделение для реабилитации участников СВО

© Фото : ИРКБЗдание Ингушской республиканской клинической больнице им. А.О. Ахушкова
Здание Ингушской республиканской клинической больнице им. А.О. Ахушкова - РИА Новости, 1920, 28.07.2026
© Фото : ИРКБ
Здание Ингушской республиканской клинической больнице им. А.О. Ахушкова
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НАЛЬЧИК, 28 июл – РИА Новости. Новое стационарное отделение для медицинской реабилитации участников специальной военной операции открыли в Ингушской республиканской клинической больнице, сообщил глава региона Махмуд-Али Калиматов.
"В Ингушской республиканской клинической больнице имени Ахушкова начало работу новое отделение медицинской реабилитации. В первую очередь здесь получают помощь наши бойцы, которые возвращаются после тяжелых травм и операций", - написал Калиматов в своем Telegram-канале.
Он отметил, что в отделении созданы условия для комплексного восстановления: лечебная физкультура, физиотерапия, массаж, занятия на современном реабилитационном оборудовании. Главная задача - помочь человеку под контролем специалистов восстановить здоровье и вернуться к полноценной жизни.
Глава региона заявил, что работа по поддержке участников СВО и их семей в Ингушетии выстроена на системной основе: от медицинской помощи и реабилитации до социального сопровождения, чтобы каждый из них чувствовал реальную поддержку государства.
"Сегодня к этой работе подключены 11 медицинских учреждений республики. Для участников СВО организованы комплексные обследования с привлечением профильных специалистов. Тем, кому сложно самостоятельно добраться до медицинских учреждений, помогают мобильные медицинские комплексы", - добавил Калиматов.
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Республика ИнгушетияЗдравоохранениеРеспублика ИнгушетияЗдоровье - ОбществоМахмуд-Али Калиматов
 
 
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