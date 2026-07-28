На Камчатке раскрыли схему сбыта немаркированной рыбы

Краткий пересказ от РИА ИИ Следственный комитет завершил расследование уголовного дела в отношении четырех участников организованной группы, незаконно продавших немаркированную рыбную продукцию.

Общий объем незаконного оборота немаркированной рыбной продукции превысил 18 миллионов рублей.

В ходе обысков изъято более 28 тонн немаркированной рыбной продукции, а факты сбыта подтверждены проверочными закупками.

П.-КАМЧАТСКИЙ, 28 июл - РИА Новости. Следственный комитет завершил расследование уголовного дела в отношении четырех участников организованной группы, которые с 2019 года незаконно продали немаркированную рыбную продукцию на сумму более 18 миллионов рублей, сообщили в СУ СК России по Камчатскому краю.

По версии следствия, организатором схемы выступил учредитель и директор двух коммерческих фирм. Он создал устойчивую группу, распределил роли и привлек троих сообщников. Те занимались поставками сырья, кустарной переработкой, фасовкой, хранением и продажей через торговые точки используя арендованные склады, гараж, контейнер и даже жилое помещение с холодильным оборудованием. Перевозили все на личном транспорте организатора.

"Общий объем незаконного оборота пищевой рыбной продукции без обязательной маркировки, по данным следствия, превысил 18 миллионов рублей", - проинформировало ведомство в канале на платформе "Макс"

В ходе обысков в пяти локациях Петропавловска-Камчатского изъято более 28 тонн немаркированной рыбной продукции. Факты сбыта подтверждены проверочными закупками.