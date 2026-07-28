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На Камчатке раскрыли схему сбыта немаркированной рыбы - РИА Новости, 28.07.2026
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03:12 28.07.2026
На Камчатке раскрыли схему сбыта немаркированной рыбы

СК завершил расследование дела о рыбе без маркировки на 18 миллионов рублей

© РИА Новости / Всеволод Тарасевич | Перейти в медиабанкУлов рыбы на траулере рыболовецкого колхоза
Улов рыбы на траулере рыболовецкого колхоза - РИА Новости, 1920, 28.07.2026
© РИА Новости / Всеволод Тарасевич
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Улов рыбы на траулере рыболовецкого колхоза. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Следственный комитет завершил расследование уголовного дела в отношении четырех участников организованной группы, незаконно продавших немаркированную рыбную продукцию.
  • Общий объем незаконного оборота немаркированной рыбной продукции превысил 18 миллионов рублей.
  • В ходе обысков изъято более 28 тонн немаркированной рыбной продукции, а факты сбыта подтверждены проверочными закупками.
П.-КАМЧАТСКИЙ, 28 июл - РИА Новости. Следственный комитет завершил расследование уголовного дела в отношении четырех участников организованной группы, которые с 2019 года незаконно продали немаркированную рыбную продукцию на сумму более 18 миллионов рублей, сообщили в СУ СК России по Камчатскому краю.
По версии следствия, организатором схемы выступил учредитель и директор двух коммерческих фирм. Он создал устойчивую группу, распределил роли и привлек троих сообщников. Те занимались поставками сырья, кустарной переработкой, фасовкой, хранением и продажей через торговые точки используя арендованные склады, гараж, контейнер и даже жилое помещение с холодильным оборудованием. Перевозили все на личном транспорте организатора.
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"Общий объем незаконного оборота пищевой рыбной продукции без обязательной маркировки, по данным следствия, превысил 18 миллионов рублей", - проинформировало ведомство в канале на платформе "Макс".
В ходе обысков в пяти локациях Петропавловска-Камчатского изъято более 28 тонн немаркированной рыбной продукции. Факты сбыта подтверждены проверочными закупками.
Уголовное дело возбуждено по материалам УЭБ и ПК УМВД. Проведены экспертизы, допрошено более 25 свидетелей. Сейчас материалы направлены для утверждения обвинительного заключения и последующей передачи в суд.
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