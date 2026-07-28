Рязанский губернатор поручил расширить возможности "Пушкинской карты"

РЯЗАНЬ, 28 июл - РИА Новости. Губернатор Рязанской области Павел Малков поручил расширить в регионе возможности программы "Пушкинская карта", избегая формального подхода при организации мероприятий.

По данным пресс-службы правительства региона, на заседании правительства области во вторник прошло обсуждение возможностей "Пушкинской карты" – программы, которая реализуется в рамках федерального проекта "Семейные ценности и инфраструктура культуры" национального проекта "Семья".

Губернатор отметил, что развитие возможностей программы в регионе должно продолжаться на системной основе.

"Надо организовывать такие мероприятия, чтобы они были действительно интересны молодежи, избегая формального подхода. Это касается каждого учреждения культуры, творческих занятий, экскурсий, которые будут там проходить в рамках школьного обучения, выездной работы в округах. Руководителям надо смотреть на свои учреждения глазами посетителей", – цитирует Малкова его пресс-служба.

Министр культуры региона Екатерина Шуранова на заседании доложила, что на базе Дома молодежи действует клуб амбассадоров "Пушкинской карты", занимающихся продвижением программы. С сентября стартует проект "День по Пушке", который позволит рязанским театрам, музеям и библиотекам проводить выездные мероприятия в муниципалитетах региона.