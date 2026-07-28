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Во Владимире потушили пожар на складе со стройматериалами - РИА Новости, 28.07.2026
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23:50 28.07.2026
Во Владимире потушили пожар на складе со стройматериалами

Во Владимире полностью потушили пожар на складе со строительными материалами

© МЧС Владимирской области/MAXСотрудники МЧС ликвидируют пожар в здании склада со строительными материалами во Владимире
Сотрудники МЧС ликвидируют пожар в здании склада со строительными материалами во Владимире - РИА Новости, 1920, 28.07.2026
© МЧС Владимирской области/MAX
Сотрудники МЧС ликвидируют пожар в здании склада со строительными материалами во Владимире
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Пожар на складе со строительными материалами во Владимире полностью потушен.
  • Предварительная причина пожара — нарушение техники безопасности при проведении строительных работ.
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Полностью потушен пожар на складе со строительными материалами во Владимире, сообщили в пресс-службе МЧС России.
Склад со строительными материалами загорелся днем во вторник во Владимире. Как сообщали в пресс-службе МЧС России, площадь пожара составила 2,5 тысячи квадратных метров. Позднее открытое горение было ликвидировано.
«

"Сотрудники МЧС полностью ликвидировали пожар в складском здании во Владимире", - говорится в сообщении.

Как сообщает ведомство, предварительная причина пожара - нарушение техники безопасности при проведении строительных работ.
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ПроисшествияВладимирРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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