Во Владимире потушили пожар на складе со стройматериалами

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Пожар на складе со строительными материалами во Владимире полностью потушен.
- Предварительная причина пожара — нарушение техники безопасности при проведении строительных работ.
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Полностью потушен пожар на складе со строительными материалами во Владимире, сообщили в пресс-службе МЧС России.
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"Сотрудники МЧС полностью ликвидировали пожар в складском здании во Владимире", - говорится в сообщении.
Как сообщает ведомство, предварительная причина пожара - нарушение техники безопасности при проведении строительных работ.