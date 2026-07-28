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Во Владимире локализовали пожар на складе со строительными материалами - РИА Новости, 28.07.2026
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16:53 28.07.2026 (обновлено: 16:59 28.07.2026)
Во Владимире локализовали пожар на складе со строительными материалами

Во Владимире локализовали пожар на складе со стройматериалами на 2,5 тыс кв м

© МЧС Владимирской области/MAXСотрудники МЧС ликвидируют пожар в здании склада со строительными материалами во Владимире
Сотрудники МЧС ликвидируют пожар в здании склада со строительными материалами во Владимире - РИА Новости, 1920, 28.07.2026
© МЧС Владимирской области/MAX
Сотрудники МЧС ликвидируют пожар в здании склада со строительными материалами во Владимире
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Пожар на складе со строительными материалами во Владимире локализован.
  • Площадь пожара составила 2,5 тысячи квадратных метров.
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Пожар на складе со строительными материалами во Владимире удалось локализовать на площади 2,5 тысячи квадратных метров, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
«
"Пожар локализован", - говорится в сообщении.
Ранее ведомство сообщило об увеличении площади пожара до 2,5 тысяч квадратных метров.
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