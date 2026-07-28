Во Владимире локализовали пожар на складе со строительными материалами

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Пожар на складе со строительными материалами во Владимире локализован.
- Площадь пожара составила 2,5 тысячи квадратных метров.
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Пожар на складе со строительными материалами во Владимире удалось локализовать на площади 2,5 тысячи квадратных метров, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
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"Пожар локализован", - говорится в сообщении.
Ранее ведомство сообщило об увеличении площади пожара до 2,5 тысяч квадратных метров.
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27 июля, 17:39