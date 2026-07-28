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Во Владимире произошел крупный пожар на складе со стройматериалами

Краткий пересказ от РИА ИИ Во Владимире загорелось здание склада со строительными материалами.

Площадь пожара составляет около двух тысяч квадратных метров, в тушении участвуют более 30 человек и 10 единиц техники.

МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Здание склада со строительными материалами загорелось на площади порядка 2 тысяч квадратных метров во Владимире, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России.

"Сообщение поступило о пожаре (во Владимире - ред.). Происходит загорание на складе стройматериалов. Предварительная площадь пожара составляет 2 тысячи квадратных метров", - говорится в сообщении.

Борьбу с огнем ведут более 30 человек и 10 единиц техники. Группировка сил и средств наращивается.