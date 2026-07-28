На Ямале тушат вновь вспыхнувшие лесные пожары

Краткий пересказ от РИА ИИ Около 600 человек тушат лесные пожары в шести муниципалитетах Ямало-Ненецкого автономного округа.

Причиной возгораний стало аномально жаркое и сухое лето, большинство лесов вспыхнуло от сухих молний во время гроз.

ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 июл – РИА Новости. Около 600 человек тушат лесные пожары в шести муниципалитетах Ямало-Ненецкого автономного округа, на данный момент угрозы местным жителям нет, сообщает региональный департамент гражданской защиты.

Местные власти отмечали, что 16 июля режим чрезвычайной ситуации, введенный с 23 июня, отменили в лесах Ямала из-за стабилизации обстановки, при этом в регионе продолжает действовать особый противопожарный режим.

По данным ведомства, по состоянию на вторник сложная обстановка сохраняется в шести муниципалитетах округа: Пуровском, Красноселькупском, Тазовском, Шурышкарском, Приуральском и Надымском районах . За сутки ликвидировано четыре очага на площади 223 гектара.

"В ликвидации природных пожаров задействована группировка численностью около 600 человек. На помощь прибыли огнеборцы из других регионов. Для усиления наземной группировки к работам привлечены 100 парашютистов-пожарных и десантников авиалесоохраны из Архангельской и Тюменской областей", – рассказали в департаменте.