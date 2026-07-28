На Ямале тушат вновь вспыхнувшие лесные пожары

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Около 600 человек тушат лесные пожары в шести муниципалитетах Ямало-Ненецкого автономного округа.
- Причиной возгораний стало аномально жаркое и сухое лето, большинство лесов вспыхнуло от сухих молний во время гроз.
ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 июл – РИА Новости. Около 600 человек тушат лесные пожары в шести муниципалитетах Ямало-Ненецкого автономного округа, на данный момент угрозы местным жителям нет, сообщает региональный департамент гражданской защиты.
Местные власти отмечали, что 16 июля режим чрезвычайной ситуации, введенный с 23 июня, отменили в лесах Ямала из-за стабилизации обстановки, при этом в регионе продолжает действовать особый противопожарный режим.
По данным ведомства, по состоянию на вторник сложная обстановка сохраняется в шести муниципалитетах округа: Пуровском, Красноселькупском, Тазовском, Шурышкарском, Приуральском и Надымском районах. За сутки ликвидировано четыре очага на площади 223 гектара.
"В ликвидации природных пожаров задействована группировка численностью около 600 человек. На помощь прибыли огнеборцы из других регионов. Для усиления наземной группировки к работам привлечены 100 парашютистов-пожарных и десантников авиалесоохраны из Архангельской и Тюменской областей", – рассказали в департаменте.
Причиной возгорания стало аномально жаркое, сухое лето, большинство лесов вспыхнуло от сухих молний во время гроз. Сейчас перед специалистами стоит задача не допустить перехода огня на населенные пункты и объекты экономики. На данный момент угрозы жителям нет, подчеркнули в ведомстве.
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