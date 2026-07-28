Девятнадцать пострадавших при атаке в Шебекино доставили в больницы

МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Девятнадцать пострадавших после атаки ВСУ на Шебекино доставлены в больницы, они получают медпомощь в полном объеме, сообщил РИА Новости помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.