Девятнадцать пострадавших при атаке в Шебекино доставили в больницы

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В больницы доставлены 19 пострадавших после атаки ВСУ на Шебекино, они получают медпомощь в полном объеме.
- Шесть пострадавших при атаке на автобус в Шебекино находятся в тяжелом состоянии.
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Девятнадцать пострадавших после атаки ВСУ на Шебекино доставлены в больницы, они получают медпомощь в полном объеме, сообщил РИА Новости помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.
Он уточнил, что запланировано проведение телемедицинских консультаций со специалистами федеральных медицинских центров. Оказание медицинской помощи пострадавшим координирует Федеральный центр медицины катастроф Минздрава России.
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