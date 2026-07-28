Рейтинг@Mail.ru
Девятнадцать пострадавших при атаке в Шебекино доставили в больницы - РИА Новости, 28.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:40 28.07.2026 (обновлено: 10:43 28.07.2026)
Девятнадцать пострадавших при атаке в Шебекино доставили в больницы

Девятнадцать пострадавших при атаке ВСУ на Шебекино доставили в больницы

© Фото : пресс-служба врио губернатора Белгородской областиПоследствия атаки дрона ВСУ на автобус в Шебекино Белгородской области
Последствия атаки дрона ВСУ на автобус в Шебекино Белгородской области - РИА Новости, 1920, 28.07.2026
© Фото : пресс-служба врио губернатора Белгородской области
Последствия атаки дрона ВСУ на автобус в Шебекино Белгородской области
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В больницы доставлены 19 пострадавших после атаки ВСУ на Шебекино, они получают медпомощь в полном объеме.
  • Шесть пострадавших при атаке на автобус в Шебекино находятся в тяжелом состоянии.
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Девятнадцать пострадавших после атаки ВСУ на Шебекино доставлены в больницы, они получают медпомощь в полном объеме, сообщил РИА Новости помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.
"Шесть пострадавших при атаке укронацистов на автобус в Шебекино - в тяжелом состоянии. Всего в больницы доставлены 19 пострадавших. Все они получают всю необходимую помощь в полном объеме", - сказал РИА Новости Кузнецов.
Он уточнил, что запланировано проведение телемедицинских консультаций со специалистами федеральных медицинских центров. Оказание медицинской помощи пострадавшим координирует Федеральный центр медицины катастроф Минздрава России.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
ПроисшествияШебекиноРоссияВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала