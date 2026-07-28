Обе стороны конфликта с Зезиным написали заявления в полицию

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Обе стороны конфликта с ученым Никитой Зезиным написали заявления в полицию.
- Личности всех участников конфликта установлены, и сыщики опрашивают их для выяснения обстоятельств случившегося.
ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 июл – РИА Новости. Обе стороны конфликта с ученым Никитой Зезиным из Свердловской области, который, по заявлению местного депутата Вячеслава Вегнера, скончался вскоре после избиения, написали заявления в полицию, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых.
"Сыщики и следователи опрашивают принимавших в инциденте граждан с целью установления более подробных и точных обстоятельств случившегося. Не исключено, что оперуполномоченные могут применить в работе так называемый детектор лжи, более известный в народе как полиграф. Это может быть сделано в том числе и по той причине, что обе стороны написали друг на друга соответствующие заявления", - сказал Горелых.
Умер ученый-аграрий Никита Зезин
24 июля, 20:52
Ранее он уточнял, что личности всех участников конфликтной ситуации с ученым установлены.
Уральский федеральный аграрный научно-исследовательский центр УрО РАН информировал, что 22 июля на 68-м году скончался директор центра, известный ученый Никита Зезин. Позднее депутат свердловского заксобрания Вячеслав Вегнер разместил на своей странице "ВКонтакте" сведения о том, что незадолго до смерти Зезин мог быть жестоко избит.
Со слов депутата, ученый со своим заместителем осматривал опытные поля, где они увидели подростков на квадроциклах, которые портили посевы. Зезин позвонил их родителям и сказал, что довезет детей до института. На месте их встретили мужчины, которые напали на ученых. Возбуждено уголовное дело, одного из предполагаемых участников конфликта доставили к следователю.