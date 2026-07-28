Обе стороны конфликта с Зезиным написали заявления в полицию

ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 июл – РИА Новости. Обе стороны конфликта с ученым Никитой Зезиным из Свердловской области, который, по заявлению местного депутата Вячеслава Вегнера, скончался вскоре после избиения, написали заявления в полицию, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых.

Со слов депутата, ученый со своим заместителем осматривал опытные поля, где они увидели подростков на квадроциклах, которые портили посевы. Зезин позвонил их родителям и сказал, что довезет детей до института. На месте их встретили мужчины, которые напали на ученых. Возбуждено уголовное дело, одного из предполагаемых участников конфликта доставили к следователю.