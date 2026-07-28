На юге Сахалина ищут пропавшую в лесу женщину

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Спасатели приступили к поиску пропавшей в лесу на юге Сахалина женщины.
- В поисковой операции задействованы спасатели, кинологический расчет и специалисты беспилотной авиации МЧС России.
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 28 июл - РИА Новости. Спасатели приступили к поиску пропавшей в понедельник в лесу на юге Сахалина женщины, сообщает пресс-служба регионального главка МЧС России.
"Вблизи села Воскресенское Анивского района 27 июля вместе с подругами женщина собирала дикоросы, но потеряла ориентир и заблудилась", - говорится в сообщении ведомства в канале на платформе "Макс".
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