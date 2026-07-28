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На юге Сахалина ищут пропавшую в лесу женщину - РИА Новости, 28.07.2026
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03:59 28.07.2026
На юге Сахалина ищут пропавшую в лесу женщину

Спасатели приступили к поиску пропавшей в лесу на юге Сахалина женщины

© МЧС РоссииПоиски пропавших
Поиски пропавших - РИА Новости, 1920, 28.07.2026
© МЧС России
Поиски пропавших. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Спасатели приступили к поиску пропавшей в лесу на юге Сахалина женщины.
  • В поисковой операции задействованы спасатели, кинологический расчет и специалисты беспилотной авиации МЧС России.
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 28 июл - РИА Новости. Спасатели приступили к поиску пропавшей в понедельник в лесу на юге Сахалина женщины, сообщает пресс-служба регионального главка МЧС России.
"Вблизи села Воскресенское Анивского района 27 июля вместе с подругами женщина собирала дикоросы, но потеряла ориентир и заблудилась", - говорится в сообщении ведомства в канале на платформе "Макс".
В поисковой операции задействованы спасатели и кинологический расчет поисково-спасательного отряда им. В.А. Полякова, а также специалисты беспилотной авиации МЧС России.
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