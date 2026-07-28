В Ростовской области при ликвидации последствий непогоды погибли люди

Краткий пересказ от РИА ИИ В Ростовской области из-за сильного ливня произошли отключения света и воды в ряде муниципалитетов.

Два человека погибли при ликвидации последствий урагана из-за нарушения техники безопасности при работе с электрооборудованием.

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 28 июл - РИА Новости. Два человека погибли во время ликвидации последствий непогоды в Ростовской области, они проводили работы с электрооборудованием с нарушением техники безопасности, сообщил РИА Новости представитель правительства региона.

В субботу в Ростовской области прошел сильный ливень, вызвавший отключения света и воды в ряде муниципалитетов. Сообщалось об одном погибшем из-за стихии и 51 пострадавшем.

"Еще два человека погибли во время ликвидации последствий урагана. Они проводили работы с электрооборудованием с нарушением техники безопасности", - сказал собеседник агентства.