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Подмосковные врачи спасли женщину, укушенную гадюкой - РИА Новости, 28.07.2026
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16:09 28.07.2026
Подмосковные врачи спасли женщину, укушенную гадюкой

В Подмосковье спасли женщину, которую на даче укусила гадюка

© РИА НовостиСкорая помощь
Скорая помощь - РИА Новости, 1920, 28.07.2026
© РИА Новости
Скорая помощь. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Женщину, которую укусила змея на даче, экстренно госпитализировали в Раменскую больницу.
  • Пациентке ввели противозмеиную сыворотку и назначили комплексную терапию для выведения токсинов и поддержания жизненно важных функций.
  • После четырех суток лечения в больнице женщина была выписана в удовлетворительном состоянии под амбулаторное наблюдение.
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Врачи Раменской больницы спасли женщину, которую на даче укусила гадюка, сейчас пациентка выписана из больницы под амбулаторное наблюдение, сообщили в министерстве здравоохранения Московской области.
Согласно сообщению, ранее в Раменскую больницу экстренно госпитализировали пациентку, которую во время пребывания на дачном участке укусила змея. После укуса у пострадавшей на правой руке мгновенно наросла отечность, а в местах укуса проступили точечные кровоизлияния.
"В хирургическом отделении женщине ввели противозмеиную сыворотку, использование которой допустимо только по врачебным показаниям и в условиях больницы… Также пациентке назначили комплексную терапию, включавшую инфузии для ускоренного выведения токсинов и поддержания жизненно важных функций, а также медикаментозную коррекцию нарушений свертываемости крови", — рассказал заместитель главного врача по организационно-методической работе Раменской больницы, врач-хирург Александр Кошелев, слова которого приводятся в сообщении.
По данным минздрава региона, пациентка провела в больнице под наблюдением врачей четверо суток. За это время отек заметно спал, а гематомы практически рассосались. В удовлетворительном состоянии женщина была выписана из больницы под амбулаторное наблюдение.
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