Подмосковные врачи спасли женщину, укушенную гадюкой

Краткий пересказ от РИА ИИ Женщину, которую укусила змея на даче, экстренно госпитализировали в Раменскую больницу.

Пациентке ввели противозмеиную сыворотку и назначили комплексную терапию для выведения токсинов и поддержания жизненно важных функций.

После четырех суток лечения в больнице женщина была выписана в удовлетворительном состоянии под амбулаторное наблюдение.

МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Врачи Раменской больницы спасли женщину, которую на даче укусила гадюка, сейчас пациентка выписана из больницы под амбулаторное наблюдение, сообщили в министерстве здравоохранения Московской области.

Согласно сообщению, ранее в Раменскую больницу экстренно госпитализировали пациентку, которую во время пребывания на дачном участке укусила змея. После укуса у пострадавшей на правой руке мгновенно наросла отечность, а в местах укуса проступили точечные кровоизлияния.

"В хирургическом отделении женщине ввели противозмеиную сыворотку, использование которой допустимо только по врачебным показаниям и в условиях больницы… Также пациентке назначили комплексную терапию, включавшую инфузии для ускоренного выведения токсинов и поддержания жизненно важных функций, а также медикаментозную коррекцию нарушений свертываемости крови", — рассказал заместитель главного врача по организационно-методической работе Раменской больницы, врач-хирург Александр Кошелев, слова которого приводятся в сообщении.