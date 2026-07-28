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В ОП предложили ввести бесплатные путевки в санатории для пенсионеров - РИА Новости, 28.07.2026
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03:30 28.07.2026 (обновлено: 03:52 28.07.2026)
В ОП предложили ввести бесплатные путевки в санатории для пенсионеров

Замсекретаря ОП Гриб призвал поэтапно ввести бесплатный отдых для пенсионеров

© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкСанаторий
Санаторий - РИА Новости, 1920, 28.07.2026
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Замсекретаря ОП РФ Владислав Гриб предложил поэтапно вводить в России бесплатный санаторно-курортный отдых для неработающих пенсионеров.
  • Продолжительность отдыха может составлять от 10 до 21 дня, при этом в первую очередь возможность отдыха предлагается пенсионерам из северных территорий, Сибири и Дальнего Востока.
  • По мнению Владислава Гриба, такая мера позволит финансово поддержать пожилых людей и положительно повлияет на состояние их здоровья.
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Бесплатный санаторно-курортный отдых для неработающих пенсионеров продолжительностью от 10 до 21 дня следует поэтапно вводить в России, используя возможности регионов и федеральные субсидии, заявил РИА Новости замсекретаря ОП РФ Владислав Гриб.
"Я считаю, что у нас иногда санатории в межсезонье не загружены, есть свободные места. Необходимо постепенно, поэтапно вводить для неработающих пенсионеров бесплатный отдых в санаториях от 10 до 21 дня", - сказал Гриб.
Замсекретаря ОП РФ подчеркнул, что такая мера позволит не только финансово поддержать пожилых людей, но и положительно повлияет на состояние их здоровья. При этом при реализации программы необходимо учитывать особенности регионов и в первую очередь предоставить возможность отдыха пенсионерам из северных территорий, Сибири и Дальнего Востока.
"Я думаю, что необходимо вводить поэтапную программу, чтобы каждый регион участвовал в ней за счет федеральных и региональных субсидий", - добавил он.
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