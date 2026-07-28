В ОП предложили ввести бесплатные путевки в санатории для пенсионеров

МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Бесплатный санаторно-курортный отдых для неработающих пенсионеров продолжительностью от 10 до 21 дня следует поэтапно вводить в России, используя возможности регионов и федеральные субсидии, заявил РИА Новости замсекретаря ОП РФ Владислав Гриб.

"Я думаю, что необходимо вводить поэтапную программу, чтобы каждый регион участвовал в ней за счет федеральных и региональных субсидий", - добавил он.