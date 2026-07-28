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Патриарх Кирилл возглавил крестный ход и молебен в Москве - РИА Новости, 28.07.2026
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13:16 28.07.2026 (обновлено: 13:24 28.07.2026)
Патриарх Кирилл возглавил крестный ход и молебен в Москве

Патриарх Кирилл в День крещения Руси возглавил крестный ход и молебен в Москве

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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Патриарх Кирилл возглавил крестный ход от Успенского собора Московского Кремля до памятника князю Владимиру на Боровицкой площади.
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл возглавил крестный ход и молебен у памятника святому князю Владимиру - крестителю Руси - на Боровицкой площади в Москве, передает корреспондент РИА Новости.
Патриарх Кирилл возглавил крестный ход с частицей мощей князя Владимира от Успенского собора Московского Кремля до памятника князю Владимиру на Боровицкой площади. После он совершил молебен ко святому Владимиру.
В 2026 году отмечается 1038-летие крещения Руси, которое состоялось в 988 году. С 2010 года праздник является государственной памятной датой в России. В православном календаре это день памяти князя Владимира (960-1015), крестителя Руси, которого историки назвали великим, церковь прославила в лике святых равноапостольных, а народ прозвал Владимиром Красное Солнышко.
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