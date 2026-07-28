В Госдуме рассказали, могут ли жильцы организовать парковку во дворе

Краткий пересказ от РИА ИИ Создание или расширение парковки во дворе многоквартирного дома требует проведения общего собрания собственников и проверки правового статуса земельного участка.

Для принятия решения о расширении парковки необходимо представить конкретную схему, перечень работ, источник финансирования и порядок дальнейшего содержания территории, а также получить необходимое количество голосов собственников.

При расширении парковки за счет газона, вырубке деревьев или изменении схемы движения требуется согласование с администрацией, владельцами инженерных сетей и другими уполномоченными органами.

МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Жильцы многоквартирного дома могут на общем собрании принять решение о создании или расширении парковки во дворе, если территория относится к общему имуществу, однако в некоторых случаях требуется согласование с администрацией и владельцами инженерных сетей, рассказал РИА Новости член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский.

"Расширить или обустроить парковку во дворе многоквартирного дома можно, но начинать необходимо с проверки границ и правового статуса земельного участка. Так, если территория входит в состав общего имущества дома, вопрос должен быть вынесен на общее собрание собственников", - сказал Якубовский

По его словам, на голосование следует представить конкретную схему парковки, предполагаемый перечень работ, источник финансирования и порядок дальнейшего содержания территории. Количество необходимых голосов зависит от содержания решения.

Вопросы благоустройства обычно принимаются большинством голосов участников правомочного собрания, но, если одновременно определяется порядок использования земельного участка, вводятся ограничения, устанавливаются ограждения или шлагбаум, необходимо получить не менее двух третей голосов от общего числа голосов всех собственников, добавил Якубовский.

"Самого решения собрания недостаточно, если планируется расширять парковку за счет газона, вырубать деревья, проводить земляные работы или менять существующую схему движения. В таких случаях необходимо учитывать местные правила благоустройства и при необходимости согласовать работы с администрацией, владельцами инженерных сетей и другими уполномоченными органами", - подчеркнул парламентарий.

Депутат напомнил, что парковка не должна перекрывать пожарные проезды, подъезды к дому, тротуары, выходы из подъездов и доступ к инженерным коммуникациям. Он уточнил, что при ее организации также необходимо соблюдать санитарные требования и требования доступности для маломобильных граждан.

"Если свободная территория не входит в земельный участок дома и принадлежит муниципалитету, собственники не вправе самостоятельно распоряжаться этой землей. В таком случае необходимо обращаться в местную администрацию", - отметил он.