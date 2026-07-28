Краткий пересказ от РИА ИИ Центральные банки мира за последние годы резко нарастили покупки золота, что свидетельствует об уходе от использования западной финансовой системы.

По словам Орешкина, страны Запада не смогли изолировать Россию за счет санкций, объемы внешней торговли России сохранились примерно на прежнем уровне.

Орешкин считает, что мир становится многополярным, и формируется карта мира с четырьмя крупными центрами суверенитета, среди которых — Россия.

МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Накапливать резервы и активы в валютах стран большой семерки очень рискованно, это все понимают, и это видно по тому, как центробанки мира за последние годы резко нарастили покупки золота, заявил заместитель руководителя администрации президента РФ Максим Орешкин, выступая на форуме "Территория смыслов".

По его словам, активное использование санкций всегда приводит к активному росту недоверия к тому, кто эти санкции вводит.

"Хорошо видно, как глобально центральные банки в ситуации 2022 года резко нарастили покупки золота. Это один из симптомов ухода от использования западной финансовой системы. Все поняли, что накапливать резервы и активы в валютах стран большой семерки очень рискованно", - сказал Орешкин , которого цитирует пресс-служба "Росмолодежи".

Он добавил, что страны Запада пытались изолировать Россию за счет санкций, но достигнуть своей цели не смогли. Объемы внешней торговли России сохранились примерно на том же уровне, что и до санкций, а вот доверие к западной финансовой системе - снизилось, добавил он.