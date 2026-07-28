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Марафонец, преодолевший 3300 километров, рассказал о трудностях в пути - РИА Новости Спорт, 28.07.2026
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13:54 28.07.2026 (обновлено: 14:50 28.07.2026)
Марафонец, преодолевший 3300 километров, рассказал о трудностях в пути

У преодолевшего 3300 км ультрамарафонца Окотэтто сбоил навигатор

© Фото : Альберт Окотэтто/ВКонтактеАльберт Окотэтто
Альберт Окотэтто - РИА Новости, 1920, 28.07.2026
© Фото : Альберт Окотэтто/ВКонтакте
Альберт Окотэтто
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Ямальский ультрамарафонец Альберт Окотэтто вернулся в Ноябрьск спустя 57 дней после старта с Красной площади в Москве.
  • Он преодолел около 3300 километров, сталкиваясь с трудностями в пути.
ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 июл – РИА Новости. Ямальский ультрамарафонец Альберт Окотэтто, вернувшийся в Ноябрьск спустя 57 дней после старта с Красной площади в Москве и преодолевший 3300 километров, рассказал РИА Новости, какие сложности его поджидали в пути.
Окотэтто еще в мае написал на своей странице в соцсети, что утром 1 июня он стартует с Красной площади в Москве на многодневный одиночный ультрамарафон до Ноябрьска. Он отметил, что планирует преодолеть дистанцию до 1 августа, пробегая в день от 55 до 60 километров.
"Вышло около 3300 километров, забегал в населенные пункты, чтобы закупать продукты, и сбоил навигатор в начале пути. Было две главные сложности: осадки – половину пути лили дожди – и медведи в Ханты-Мансийском автономном округе", – уточнил собеседник агентства.
По словам марафонца, на пути в Югре ему встретились два медведя, которые были в нескольких метрах, но опасные участки в обоих случаях помогали преодолевать водители бензовозов – они двигались, делая из машин преграду между ним и хищниками.
Спортсмен финишировал у стелы в Ноябрьске 27 июля. По данным регионального департамента по физкультуре и спорту, последние километры маршрута он преодолел вместе с велосипедистами и другими бегунами, вышедшими поддержать его.
Как добавил Окотэтто, это его третий ультрамарафон. Ранее он также преодолел 344 километра за пять дней от Надыма до Салехарда и 1153 километра за девятнадцать дней от Харпа до Ноябрьска.
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