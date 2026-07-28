Краткий пересказ от РИА ИИ Ямальский ультрамарафонец Альберт Окотэтто вернулся в Ноябрьск спустя 57 дней после старта с Красной площади в Москве.

Он преодолел около 3300 километров, сталкиваясь с трудностями в пути.

ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 июл – РИА Новости. Ямальский ультрамарафонец Альберт Окотэтто, вернувшийся в Ноябрьск спустя 57 дней после старта с Красной площади в Москве и преодолевший 3300 километров, рассказал РИА Новости, какие сложности его поджидали в пути.

Окотэтто еще в мае написал на своей странице в соцсети, что утром 1 июня он стартует с Красной площади в Москве на многодневный одиночный ультрамарафон до Ноябрьска . Он отметил, что планирует преодолеть дистанцию до 1 августа, пробегая в день от 55 до 60 километров.

"Вышло около 3300 километров, забегал в населенные пункты, чтобы закупать продукты, и сбоил навигатор в начале пути. Было две главные сложности: осадки – половину пути лили дожди – и медведи в Ханты-Мансийском автономном округе", – уточнил собеседник агентства.

По словам марафонца, на пути в Югре ему встретились два медведя, которые были в нескольких метрах, но опасные участки в обоих случаях помогали преодолевать водители бензовозов – они двигались, делая из машин преграду между ним и хищниками.

Спортсмен финишировал у стелы в Ноябрьске 27 июля. По данным регионального департамента по физкультуре и спорту, последние километры маршрута он преодолел вместе с велосипедистами и другими бегунами, вышедшими поддержать его.