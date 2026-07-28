Марафонец, преодолевший 3300 километров, рассказал о трудностях в пути

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Ямальский ультрамарафонец Альберт Окотэтто вернулся в Ноябрьск спустя 57 дней после старта с Красной площади в Москве.
- Он преодолел около 3300 километров, сталкиваясь с трудностями в пути.
ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 июл – РИА Новости. Ямальский ультрамарафонец Альберт Окотэтто, вернувшийся в Ноябрьск спустя 57 дней после старта с Красной площади в Москве и преодолевший 3300 километров, рассказал РИА Новости, какие сложности его поджидали в пути.
"Вышло около 3300 километров, забегал в населенные пункты, чтобы закупать продукты, и сбоил навигатор в начале пути. Было две главные сложности: осадки – половину пути лили дожди – и медведи в Ханты-Мансийском автономном округе", – уточнил собеседник агентства.
По словам марафонца, на пути в Югре ему встретились два медведя, которые были в нескольких метрах, но опасные участки в обоих случаях помогали преодолевать водители бензовозов – они двигались, делая из машин преграду между ним и хищниками.
Спортсмен финишировал у стелы в Ноябрьске 27 июля. По данным регионального департамента по физкультуре и спорту, последние километры маршрута он преодолел вместе с велосипедистами и другими бегунами, вышедшими поддержать его.
Как добавил Окотэтто, это его третий ультрамарафон. Ранее он также преодолел 344 километра за пять дней от Надыма до Салехарда и 1153 километра за девятнадцать дней от Харпа до Ноябрьска.