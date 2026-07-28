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Продукты "НОВИКОМа" теперь доступны на сервисе для сотрудников "Ростеха" - РИА Новости, 28.07.2026
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11:01 28.07.2026
Продукты "НОВИКОМа" теперь доступны на сервисе для сотрудников "Ростеха"

Продукты "НОВИКОМа" доступны на обновленном портале для сотрудников "Ростеха"

© Фото : Пресс-служба банка НОВИКОМПродукты "НОВИКОМа" теперь доступны на сервисе для сотрудников "Ростеха"
Продукты НОВИКОМа теперь доступны на сервисе для сотрудников Ростеха - РИА Новости, 1920, 28.07.2026
© Фото : Пресс-служба банка НОВИКОМ
Продукты "НОВИКОМа" теперь доступны на сервисе для сотрудников "Ростеха"
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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Банковский холдинг "РТ-Финанс" обновил финансовую платформу для сотрудников госкорпорации "Ростех", в частности, на ней доступны продукты банка "НОВИКОМ", сообщает пресс-служба кредитной организации.
Единая цифровая платформа объединила банковские, страховые и пенсионные сервисы организаций холдинга "РТ-Финанс". Пользователям больше не нужно переходить между различными интерфейсами, а многие услуги стали комплексными.
"Цифровые технологии и современный подход не только повышают доступность услуг для работников предприятий “Ростеха” за счет специальных условий, но и делают их максимально удобными и защищенными. Платформа поможет эффективно управлять своими финансами в долгосрочной перспективе", – приводится в сообщении комментарий заместителя генерального директора госкорпорации "Ростех" Игоря Завьялова.
При разработке портала применены современные средства защиты информации, гарантирующие сохранность данных и исключающие их использование в рекламных целях третьими лицами. Интерфейс интуитивно понятен, адаптирован под любые устройства и не требует дополнительного обучения.
"Финансовая платформа – важный шаг к созданию единой системы финансовых услуг “Ростеха”. Сейчас на одном портале представлены ключевые услуги, необходимые для сотрудников предприятий корпорации. Важно, что их количество на платформе последовательно расширяется и это позволяет нам предлагать максимально современный уровень сервиса для пользователей", - отметил генеральный директор холдинга "РТ-Финанс" Андрей Кондратьев, его слова приводит пресс-служба.
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