Продукты "НОВИКОМа" теперь доступны на сервисе для сотрудников "Ростеха"

МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Банковский холдинг "РТ-Финанс" обновил финансовую платформу для сотрудников госкорпорации "Ростех", в частности, на ней доступны продукты банка "НОВИКОМ", сообщает пресс-служба кредитной организации.
Единая цифровая платформа объединила банковские, страховые и пенсионные сервисы организаций холдинга "РТ-Финанс". Пользователям больше не нужно переходить между различными интерфейсами, а многие услуги стали комплексными.
"Цифровые технологии и современный подход не только повышают доступность услуг для работников предприятий “Ростеха” за счет специальных условий, но и делают их максимально удобными и защищенными. Платформа поможет эффективно управлять своими финансами в долгосрочной перспективе", – приводится в сообщении комментарий заместителя генерального директора госкорпорации "Ростех" Игоря Завьялова.
При разработке портала применены современные средства защиты информации, гарантирующие сохранность данных и исключающие их использование в рекламных целях третьими лицами. Интерфейс интуитивно понятен, адаптирован под любые устройства и не требует дополнительного обучения.
"Финансовая платформа – важный шаг к созданию единой системы финансовых услуг “Ростеха”. Сейчас на одном портале представлены ключевые услуги, необходимые для сотрудников предприятий корпорации. Важно, что их количество на платформе последовательно расширяется и это позволяет нам предлагать максимально современный уровень сервиса для пользователей", - отметил генеральный директор холдинга "РТ-Финанс" Андрей Кондратьев, его слова приводит пресс-служба.