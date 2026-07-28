Продукты "НОВИКОМа" теперь доступны на сервисе для сотрудников "Ростеха"

Продукты "НОВИКОМа" теперь доступны на сервисе для сотрудников "Ростеха"

© Фото : Пресс-служба банка НОВИКОМ Продукты "НОВИКОМа" теперь доступны на сервисе для сотрудников "Ростеха"

Продукты "НОВИКОМа" теперь доступны на сервисе для сотрудников "Ростеха"

МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Банковский холдинг "РТ-Финанс" обновил финансовую платформу для сотрудников госкорпорации "Ростех", в частности, на ней доступны продукты банка "НОВИКОМ", сообщает пресс-служба кредитной организации.

Единая цифровая платформа объединила банковские, страховые и пенсионные сервисы организаций холдинга "РТ-Финанс". Пользователям больше не нужно переходить между различными интерфейсами, а многие услуги стали комплексными.

"Цифровые технологии и современный подход не только повышают доступность услуг для работников предприятий “Ростеха” за счет специальных условий, но и делают их максимально удобными и защищенными. Платформа поможет эффективно управлять своими финансами в долгосрочной перспективе", – приводится в сообщении комментарий заместителя генерального директора госкорпорации "Ростех" Игоря Завьялова.

При разработке портала применены современные средства защиты информации, гарантирующие сохранность данных и исключающие их использование в рекламных целях третьими лицами. Интерфейс интуитивно понятен, адаптирован под любые устройства и не требует дополнительного обучения.