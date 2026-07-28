Машина Мосводостока на улице в Москве . Архивное фото

Машина Мосводостока на улице в Москве

"Мосводосток" дежурит на улицах столицы во вторник из-за непогоды

МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. "Мосводосток" дежурит на улицах столицы на фоне непогоды во вторник, специалисты проверяют элементы водосточной структуры и очищают поверхности водоприемных колодцев от возможного мусора, сообщили в Telegram-канале ведомства.

Столичный комплекс городского хозяйства во вторник предупредил москвичей о том, что ливневый дождь, гроза, усиление ветра до 15 метров в секунду ожидаются в Москве.

"ГУП "Мосводосток" дежурит на улицах столицы. В связи с неблагоприятными погодными условиями, на улично-дорожной сети города дежурят специалисты и спецтехника "Мосводостока", - говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что сотрудники осуществляют обследование элементов водосточной инфраструктуры и выполняют очистку поверхности водоприемных колодцев от возможного мусора, который может стать препятствием для пропуска дождевой воды.