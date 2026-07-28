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"Мосводосток" дежурит на улицах столицы во вторник из-за непогоды - РИА Новости, 28.07.2026
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16:36 28.07.2026 (обновлено: 18:06 28.07.2026)
"Мосводосток" дежурит на улицах столицы во вторник из-за непогоды

Специалисты "Мосводостока" дежурят на улицах Москвы на фоне непогоды во вторник

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкМашина Мосводостока на улице в Москве
Машина Мосводостока на улице в Москве - РИА Новости, 1920, 28.07.2026
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Машина Мосводостока на улице в Москве . Архивное фото
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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. "Мосводосток" дежурит на улицах столицы на фоне непогоды во вторник, специалисты проверяют элементы водосточной структуры и очищают поверхности водоприемных колодцев от возможного мусора, сообщили в Telegram-канале ведомства.
Столичный комплекс городского хозяйства во вторник предупредил москвичей о том, что ливневый дождь, гроза, усиление ветра до 15 метров в секунду ожидаются в Москве.
"ГУП "Мосводосток" дежурит на улицах столицы. В связи с неблагоприятными погодными условиями, на улично-дорожной сети города дежурят специалисты и спецтехника "Мосводостока", - говорится в сообщении.
В ведомстве уточнили, что сотрудники осуществляют обследование элементов водосточной инфраструктуры и выполняют очистку поверхности водоприемных колодцев от возможного мусора, который может стать препятствием для пропуска дождевой воды.
"Под особым контролем находятся низинные места и участки вблизи остановок городского транспорта", - подчеркивается в сообщении.
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