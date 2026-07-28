Под Липецком хулиган выстрелил в проезжающий автомобиль с детьми

Житель Липецкой области, задержанный по подозрению в хулиганской стрельбе по проезжающему автомобилю с детьми

Житель Липецкой области, задержанный по подозрению в хулиганской стрельбе по проезжающему автомобилю с детьми

Краткий пересказ от РИА ИИ В Липецке задержан 55-летний мужчина, подозреваемый в хулиганской стрельбе по проезжающему автомобилю.

Во время стрельбы ранен восьмилетний мальчик, он госпитализирован.

Возбуждено уголовное дело по статьям о хулиганстве и незаконном приобретении и хранении огнестрельного оружия.

ЯРОСЛАВЛЬ, 28 июл – РИА Новости. Житель Липецкой области задержан по подозрению в хулиганской стрельбе по проезжающему автомобилю с детьми, в результате был ранен восьмилетний мальчик, сообщило СУСК по региону.

"В Липецке задержан мужчина, подозреваемый в хулиганстве с применением оружия, в результате которого пострадал ребенок", - говорится в сообщении.

По данным СУСК, днем 26 июля 55-летний мужчина, находясь в лесопосадке в непосредственной близости от жилых домов и объездной трассы в районе Липецкого тракторного завода, из хулиганских побуждений несколько раз выстрелил из огнестрельного оружия в сторону проезжей части.

"В результате был поврежден проезжавший мимо автомобиль, в салоне которого находились трое несовершеннолетних. Один из них — восьмилетний пассажир - получил огнестрельное ранение левого бедра и был госпитализирован. В настоящее время ему оказывается необходимая медицинская помощь", - информирует СУСК, добавляя, что брата и сестру мальчика, 9 и 12 лет, задели осколки разбившегося бокового стекла автомобиля.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство, совершенное с применением оружия) и части 1 статьи 222 УК РФ (незаконное приобретение и хранение огнестрельного оружия). Следствие ходатайствует перед судом об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу, отмечают в СУСК.