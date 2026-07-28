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"Питер Мото Фест" стартует 31 июля на территории "Экспофорума" в Петербурге - РИА Новости, 28.07.2026
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"Питер Мото Фест" стартует 31 июля на территории "Экспофорума" в Петербурге

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкМотоциклист
Мотоциклист - РИА Новости, 1920, 28.07.2026
© РИА Новости / Илья Питалев
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Мотоциклист. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 июл - Пресс-служба АО "Экспофорум". С 31 июля по 2 августа на открытой территории конгрессно-выставочного центра "Экспофорум" пройдет первый в Петербурге нон-стоп фестиваль "Питер Мото Фест" – 49 часов музыки, моторов и движения без перерыва.
"Экспофорум" превратится в фестивальный город с концертами, шоу, соревнованиями, конкурсами и десятками площадок для отдыха и развлечений.
Хэдлайнеры главной сцены "Питер Мото Фест" – Хolidayboy (31 июля), L`One и Каспийский груз (1 августа), Bearwolf и Комната культуры (2 августа). Огромный танцпол с трибунами и ВИП-зоной будет работать всю ночь под сопровождение диджей-сетов.
В программе огненного байк-шоу: мотофристайл, стантрайдинг (зрелищные трюки на мотоциклах), шар смелости, флэт-трек (безопасная, драйвовая гонка по овалу на минибайках), джимхана (скоростное маневрирование), а также выставка техники, мотомаркет, шоу сильнейших людей и многое другое.
Уже в разгаре конкурс "Мисс Фестиваль". На территории откроются фудкорты и зоны отдыха.
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