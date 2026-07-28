Харьковские мошенники обманули около 800 украинцев и иностранцев

«

"При процессуальном руководстве прокуроров киберуправления офиса генерального прокурора прекращена деятельность преступной организации, участники которой под видом инвестирования в криптовалюту завладевали средствами граждан Украины и других государств. По предварительным данным, от деятельности мошеннической сети могли пострадать около 800 человек, а общая сумма нанесенного ущерба превышает 40 миллионов гривен (890 тысяч долларов - ред.)", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале офиса генпрокурора.