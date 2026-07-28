Харьковские мошенники обманули около 800 украинцев и иностранцев

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Двое жителей Харькова организовали преступную организацию, которая выманила более 890 тысяч долларов у около 800 граждан Украины и иностранцев под предлогом инвестиций в криптовалюту.
- Четырем участникам схемы предъявлено обвинение в организации и участии в преступной организации, а также в мошенничестве, совершенном организованной группой в особо крупных размерах.
- Обвиняемым грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Мошенники из Харькова выманили более 890 тысяч долларов у 800 граждан Украины и иностранцев под предлогом инвестиций в криптовалюту, им грозит до 12 лет лишения свободы, сообщили в офисе генпрокурора Украины.
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"При процессуальном руководстве прокуроров киберуправления офиса генерального прокурора прекращена деятельность преступной организации, участники которой под видом инвестирования в криптовалюту завладевали средствами граждан Украины и других государств. По предварительным данным, от деятельности мошеннической сети могли пострадать около 800 человек, а общая сумма нанесенного ущерба превышает 40 миллионов гривен (890 тысяч долларов - ред.)", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале офиса генпрокурора.
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По данным следствия, схему организовали двое жителей Харькова. К своей работе они привлекли SMM-специалистов, менеджеров и так называемых трейдеров. Через соцсети они рекламировали "легкий заработок", псевдоинвестиционные курсы и якобы прибыльные операции с криптовалютой.
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"Используя методы социальной инженерии, специализированное программное обеспечение и современные средства связи, участники организации входили в доверие к гражданам и склоняли их к вложению средств в фиктивные инвестиционные проекты", - объяснили в офисе генпрокурора.
В ведомстве рассказали, что для создания иллюзии успешного инвестирования мошенники убеждали своих жертв в росте прибыли. Когда люди пытались вернуть вложенные деньги, у них требовали дополнительные платежи якобы за выплату налогов, комиссии, страхование или разблокирования счетов.
Сообщается, что в настоящее время удалось найти семь пострадавших граждан Украины, у которых выманили более 222 тысяч долларов. Четырем участникам мошеннической схемы предъявлено обвинение в организации и участии в преступной организации, а также в мошенничестве, совершенном организованной группой в особо крупных размерах. Им грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Суд избрал им меры пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога по 890 тысяч долларов для трех фигурантов и 33,3 тысячи долларов для еще одного.
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