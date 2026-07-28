Опрос показал, что IT-специалисты быстрее других определяют мошенников

Краткий пересказ от РИА ИИ Специалисты IT-отрасли распознают телефонных мошенников и завершают звонок в среднем через 2 минуты 41 секунду.

Сотрудникам банковского сектора требуется 2 минуты 58 секунд, чтобы распознать телефонных мошенников.

Около 48% опрошенных россиян считают, что за последние два года стали быстрее распознавать телефонных мошенников.

МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Специалисты сферы IT и сотрудники банков быстрее всего могут распознать телефонных мошенников - на это им требуется в среднем менее трех минут, говорится в исследовании "Выберу.ру", которое есть в распоряжении РИА Новости.

"Наиболее короткие разговоры с мошенниками характерны для специалистов IТ-отрасли. Они завершают звонок в среднем через 2 минуты 41 секунду. Сотрудникам банковского сектора требуется 2 минуты 58 секунд, работникам правоохранительных органов и служб безопасности 3 минуты 9 секунд", - выяснили аналитики, опросив 3 тысячи россиян в возрасте от 18 до 65 лет.

После завершения подозрительного звонка треть опрошенных блокируют номер телефона, четверть - сообщают о звонке родственникам или знакомым. Еще 17% респондентов проверяют банковские счета и историю операций, 13% - самостоятельно связываются с банком по официальному номеру. При этом лишь каждый десятый россиянин не предпринимает никаких действий после разговора с мошенником.

"Около 48% опрошенных россиян считают, что за последние два года стали быстрее распознавать телефонных мошенников. Еще 27% связывают изменение своего поведения с предупреждениями банков и публикациями в СМИ. Для 16% определяющим фактором стал личный опыт или опыт близких", - указано в исследовании.